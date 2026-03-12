Entrega alcaldesa 20 unidades y apagadora

El Gobierno Municipal que encabeza Carmen Lilia Cantúrosas realizó la entrega de 20 nuevas unidades y una apagadora a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con una inversión de 30 millones 118 mil pesos

POR. STAFF

EXPRESO-LA RAZON

NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.- En reconocimiento a la labor que diariamente realizan los hombres y mujeres que protegen la vida y el patrimonio de la ciudadanía, el Gobierno Municipal realizó la entrega de nuevas unidades a la Dirección de Protección Civil y Bomberos, con una inversión de 30 millones 118 mil pesos, con el objetivo de fortalecer su capacidad operativa ante cualquier emergencia.

Durante el acto, autoridades municipales destacaron que brindar herramientas de calidad a quienes arriesgan su vida diariamente es una prioridad para la administración, ya que su labor es fundamental para salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

La alcaldesa destacó que este nuevo equipamiento permitirá mejorar la movilidad, atención y combate de emergencias en distintos puntos de la ciudad.

“En este Gobierno de Nuevo Laredo tenemos claro que la valentía de nuestros bomberos y rescatistas debe estar respaldada por herramientas de primera calidad. No podemos exigirles heroísmo si no les entregamos el equipo necesario para cumplir su misión y regresar a salvo a casa”, expresó.

La entrega contempla 20 camionetas Ford Ranger XL modelo 2025, para reforzar la movilidad y respuesta rápida de las cuadrillas de emergencia, así como una apagadora Freightliner modelo M2 106 año 2026, unidad especializada para el combate de incendios de gran magnitud.

Con esta acción, el gobierno municipal continúa fortaleciendo la infraestructura operativa de la corporación, que diariamente atiende emergencias, rescates y situaciones de riesgo en beneficio de la población.

La alcaldesa reconoció además el trabajo del personal de la corporación y agradeció las palabras de la Comandante Teresa Castañeda Carmona, quien habló en representación del heroico cuerpo de bomberos y protección civil.

Esta entrega forma parte de un programa integral de fortalecimiento institucional que inició desde 2025. En abril de ese año se entregaron 170 artículos de equipamiento y herramientas de protección con una inversión de 277 mil 905 pesos.

Posteriormente, en agosto de 2025, se dotó a la corporación con 276 equipos especializados, entre ellos kits para bomberos, equipo de recarga de cilindros, mangueras, pitones y equipos de aire autónomo, con una inversión superior a 20 millones 236 mil pesos.

Más adelante, en noviembre de 2025, se reforzó el parque vehicular con cuatro unidades F-150, ambulancias y una unidad Fast-Attack, con una inversión de 12 millones 323 mil 085 pesos.

Con la suma de estas acciones y la entrega realizada este día, la inversión total destinada al fortalecimiento de Protección Civil y Bomberos asciende a 70 millones 392 mil 045 pesos con 17 centavos, una cifra histórica para el equipamiento de la corporación.

Canturosas Villarreal también anunció que próximamente se integrarán dos mini bombas Fast-Attack adicionales, con una inversión superior a 7 millones 436 mil pesos, lo que permitirá ampliar aún más la capacidad de respuesta ante emergencias.

Finalmente, la presidenta municipal destacó que estos avances son resultado del trabajo coordinado entre los distintos niveles de gobierno y agradeció el respaldo de la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal Anaya, aliados estratégicos para impulsar acciones que beneficien a la ciudadanía.

“Que Nuevo Laredo sea una ciudad preparada para cualquier emergencia es una tarea que juntos hacemos posible”, concluyó.