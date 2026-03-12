Enviará Sheinbaum el lunes el Plan B de la Reforma Elector; busca reducir privilegios y ahorrar 4 mil mdp

La iniciativa contempla establecer un tope máximo a los recursos que se destinan a los legislativos locales, así como fortalecer los mecanismos de consulta popular.

POR STAFF

EXPRESO – LA RAZÓN

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció este jueves que el próximo lunes 16 de marzo enviará al Congreso de la Unión el denominado Plan B de la iniciativa de Reforma Electoral, una propuesta centrada en reducir privilegios en congresos locales y municipios.

La iniciativa contempla establecer un tope máximo a los recursos que se destinan a los legislativos locales, así como fortalecer los mecanismos de consulta popular, en lo que la mandataria describió como una decisión orientada a devolver el poder a la ciudadanía.

Sheinbaum estimó que la reforma generaría un ahorro aproximado de cuatro mil millones de pesos, recursos que se destinarían directamente a los estados y municipios del país, como parte del principio de austeridad republicana que ha sostenido el gobierno federal.

El anuncio se produjo durante la conferencia matutina «Las mañaneras del pueblo», donde la jefa del Ejecutivo respondió a cuestionamientos sobre el destino de la Reforma Electoral tras la aprobación de la primera iniciativa y las resistencias que encontró en el proceso legislativo.

La mandataria reivindicó que la primera iniciativa de la reforma cumplió con el compromiso que asumió ante la ciudadanía, al orientarse a terminar con el régimen de corrupción y privilegios en los partidos políticos y en las instituciones electorales del país.

En ese contexto, señaló que el pueblo de México considera excesiva la cantidad de recursos públicos que se destina a los partidos políticos, en contraste con las necesidades sociales que persisten en el territorio nacional.

El Plan B llega después de un proceso legislativo en el que la primera iniciativa de reforma electoral del gobierno de Sheinbaum fue procesada en el Congreso, generando debate sobre el alcance de los recortes al financiamiento de los órganos electorales y de los partidos.

La propuesta de reducir prerrogativas en los congresos locales abre un nuevo frente de negociación política, ya que implica a las legislaturas de los 31 estados y la Ciudad de México, donde los partidos de oposición mantienen presencia relevante en varias entidades.

En Tamaulipas, como en otras entidades del norte del país, la discusión adquiere relevancia en el contexto del proceso preelectoral de 2027, cuando se renovarán el Congreso local y los ayuntamientos, y en la víspera del relevo en la gubernatura previsto para 2028.

La presidenta convocó a todos los partidos a sumarse al objetivo de erradicar el régimen de corrupción y privilegios, en lo que describió como un mandato, una convicción y un principio de la Cuarta Transformación que no ha variado desde sus orígenes.

Los detalles técnicos del Plan B serán conocidos hasta que la iniciativa sea presentada formalmente al Congreso el próximo lunes, momento en el que comenzará el análisis legislativo de la propuesta y su eventual proceso de discusión y votación.