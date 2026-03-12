Ganaderos del sur de Tamaulipas en alerta por presencia de gusano barrenador en norte de Veracruz

Los reportes registrados en esa zona cercana al estado han encendido las alarmas entre los productores pecuarios

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- La presencia de casos de gusano barrenador en el norte de Veracruz mantiene en alerta al sector ganadero del sur de Tamaulipas, ante el riesgo de que la plaga pueda extenderse a la región, advirtió Fernando Gutiérrez Martínez, presidente de la Asociación Ganadera en Altamira.

El dirigente ganadero señaló que los reportes registrados en esa zona cercana al estado han encendido las alarmas entre los productores pecuarios.

“Tenemos un problema muy grande que cerca de Tamaulipas, aquí en el norte de Veracruz, se están incrementando mucho los casos; es muy preocupante. Nos está tocando la puerta, se tienen que tomar medidas más severas, enérgicas”

Ante este panorama, consideró necesario intensificar las estrategias para contener y erradicar la plaga que afecta principalmente al ganado.

Entre las acciones que se han planteado se encuentra la liberación de moscas estériles y el uso preventivo de medicamentos en el ganado.

“La liberación de la mosca que están realizando empresas concesionadas por el gobierno de Estados Unidos y promover el uso de ivermectina al ganado de manera preventiva, aunque sí tiene una consecuencia después de que el fertilizante natural que cae en el campo no trae ciertos nutrientes”

Gutiérrez Martínez reconoció que el uso de ese medicamento puede tener algunas contraindicaciones, pero podría ayudar a disminuir el riesgo de infestaciones en los hatos ganaderos.

Dijo que uno de los principales problemas detectados en el norte de Veracruz es la falta de reportes oportunos, lo que dificulta el control y combate de esta plaga.

Finalmente, expresó preocupación por la posibilidad de que el gusano barrenador no solo afecte al ganado, sino que también se extienda a la fauna silvestre.

Advirtió que especies como los mapaches, que han encontrado refugio en las escolleras de playa Miramar, podrían convertirse en portadores y facilitar la propagación del parásito en la región.