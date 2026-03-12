Iztapalapa espera a más de 2 millones de personas para la representación de Semana Santa

Este año se llevará a cabo la 183 representación de la Semana Santa en Iztapalapa, y la alcaldesa Aleida Alavez destacó que se espera a más de dos millones de visitantes.

La alcaldesa recordó que la UNESCO declaró a la Representación de la Semana Santa en Iztapalapa como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y participarán 136 actores, 100 músicos, 2 mil 500 personas que representarán a los nazarenos, y mil 600 mujeres del pueblo y soldados romanos.

Operativo de seguridad en representación de Semana Santa

En la presentación del evento en el Museo del Fuego Nuevo, se dio a conocer que el Viernes y Sábado Santo habrá 3 mil policías auxiliares, así como 2 mil policías de la demarcación para garantizar la seguridad.

«Iztapalapa no solo escenifica un pasaje bíblico. Iztapalapa ofrenda al mundo su esencia, su fe y su inquebrantable voluntad. Lo que hace que esta celebración sea única en el mundo es la fuerza colaborativa de la gente de los barrios de Iztapalapa. Aquí la organización nace desde sus entrañas, desde las entrañas de cada uno de los barrios que componen Iztapalapa», dijo Alavez.

Y detalló que se trata del esfuerzo de las familias que, generación tras generación, preparan los vestuarios y escenografías, así como de los jóvenes que ensayan durante meses.

Por su parte, Alfonso Pérez, presidente de la Comisión Organizadora de la Semana Santa en Iztapalapa A.C., expresó que «durante la Semana Santa, los ocho barrios de Iztapalapa se convierten en Jerusalén, gracias al esfuerzo de vecinas y vecinos que cada año se integran en comisiones de trabajo o en sociedades vecinales para confeccionar la escenografía de las caídas, así como para adornar sus calles con telas y palmas para recibir el paso de la representación».

Y destacó que «no pasa desapercibido el apoyo de los locatarios de los mercados de Iztapalapa y de las personas bondadosas que nos regalan un poco de agua o alimento para ayudarnos a recuperar las fuerzas para continuar con la promesa al Señor de la Cuevita».

Presentan elenco de actores

En el evento en el Museo del Fuego Nuevo se presentó a todo el elenco de actores que participarán en la representación de la Semana Santa, entre ellos Arnulfo Eduardo Morales Galicia, un joven de 25 años, médico cirujano, quien representará a Jesús de Nazaret.

Eduardo detalló que su preparación física comenzó el 2 de enero en el Cerro de la Estrella.

«Comencé cargando una cruz de aproximadamente 35 a 40 kilos sobre el hombro para comenzar a perder la sensibilidad. La cargaba de dos a tres veces por una pendiente, actualmente sobre la carretera. Posteriormente, con ayuda de los integrantes del comité, mi papá y otras personas, con un tronco tirado realizamos una cruz de entrenamiento, la cual se estima que pesa alrededor de 70 a 80 kilos y la arrastro dos veces por semana por el camino de terracería», detalló Eduardo, y dio a conocer que la cruz que usará para la representación pesará 90 kilos.

También fue presentada Erika Yasmín Morales Hernández, quien interpretará el papel de la Virgen María. Ella estudió Derecho en la UNAM, es abogada postulante y, para estar lista físicamente para la representación de la Semana Santa, diariamente se ejercita en el gimnasio, además de participar en los ensayos con los otros 136 actores.