La Presidenta y la violencia pacifista

Trópico de Cáncer/ Jesús Collado Martínez

El Presidente de los Estados Unidos, el poderoso vecino del norte, pasó de hacer un gobierno de prueba y error en su primer período presidencial a la plena conciencia de su poderío político, económico y militar que ejerce sin titubeos bajo una posición ideológica perfectamente definida y conocida por los gobiernos del mundo. Inició su mandato el 20 de enero de 2025 aplicando tarifas impositivas a los productos de 75 países considerados históricamente como sus aliados lo cual creó una conmoción en la comunidad internacional.



Estableció un grupo de trabajo internacional y propuso una solución pacífica a la guerra de Ucrania con Rusia que está pendiente de decisión de los mandatarios de esas naciones que no ceden en las partes fundamentales, básicamente en el caso de Ucrania, por el temor que Putin infunde en las naciones europeas que han dotado de recursos y armamento al gobierno de Selensky, a quien Trump ha amenazado de removerlo de su cargo.



En junio de 2025 el gobierno de Trump llevó a cabo una operación militar contra Irán a la que denominó Operación Martillo de Medianoche en la que bombardeó las instalaciones nucleares de Irán y en la que el aseguró haber destruido la infraestructura atómica de esa nación.



En octubre ese mismo año Trump se reunió con los presidentes de Egipto, Turquía y Catar para firmar un Acuerdo de Paz con Israel y la anuencia de Hammas para lograr el cese al fuego en Gaza, el intercambio de prisioneros vivos y la devolución de los cuerpos de los que perdieron la vida en cautiverio, y la entrada de ayuda humanitaria a la región



En la primera semana de diciembre de 2025 el gobierno de Trump publicó la Estrategia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en la que señalaba como uno de los temas fundamentales la paz a través de la fuerza, señalando que “la fuerza es el mejor disuasivo.. porque la fuerza puede permitirnos alcanzar la paz… porque las partes que la respetan a menudo buscan nuestra ayuda y son receptivos a nuestros esfuerzos para resolver conflictos y mantener la paz.. por lo que Estados Unidos debe mantener la economía más fuerte… y desplegar el ejército más capaz del mundo.”



Con esa visión y esa hoja de ruta Estados Unidos mediante presión política y económica, logró en Groenlandia una revisión y actualización del tratado de 1951 mediante el cual el gobierno de Dinamarca autorizó a Estados Unidos para establecer bases militares en territorio de Groenlandia y se hicieron ahora algunos agregados relativos a la vigilancia o supervisión para la explotación de metales y tierras raras con el objeto de evitar la participación de naciones ajenas al hemisferio en clara alusión a China y Rusia



El 3 de enero de 2026 las fuerzas especiales del ejército de los Estados Unidos llevaron a cabo una operación militar en Venezuela que tuvo como resultado la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Maduro y su Esposa están en la cárcel en Nueva York en espera de juicio, y el gobierno interino de Venezuela ha establecido acuerdos políticos, comerciales y relaciones diplomáticas con el gobierno de los Estados Unidos



En febrero de 2026 el Gobierno de Washington anunció fuertes sanciones económicas a los países que hicieran envíos de petróleo a Cuba, lo cual ha provocado la mayor crisis energética y humanitaria a ese país desde 1962. El Presidente Trump afirma que pronto habrá un cambio de régimen en Cuba y que ya está en pláticas para lograrlo. El gobierno de México suspendió las ventas el petróleo a esa nación del caribe.



El 28 de febrero la fuerza aérea de los Estados Unidos conjuntamente con la de Israel iniciaron la Operación Furia Epica para bombardear Irán con la consecuencia inmediata de la muerte del Ayatola Alí Jamenei, máximo líder religioso y político de esa república islámica. La respuesta de esa importante nación productora de petróleo, fue atacar las bases militares de Estados Unidos en el Golfo Pérsico y blancos estratégicos en el territorio israelí. Israel está atacando posiciones del movimiento Hesbolá en territorio de Líbano



El 7 de marzo de 2026 en Doral, Florida, se llevó a cabo la cumbre denominada Escudo de las Americas, con la participación de Argentina, la Mancomunidad de las Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panama, Paraguay, Perú, y Trinidad y Tobago, y como observador el Presidente Electo de Chile.



Acordaron ampliar la cooperación multilateral y bilateral para fortalecer la seguridad en el hemisferio occidental; cooperar en los esfuerzos a nivel de todo el Gobierno en materia de seguridad fronteriza, la lucha contra el narcoterrorismo y el narcotráfico, la protección de infraestructuras críticas y otras esferas que se determinen mutuamente, promover la «Paz a través de la Fortaleza para hacer frente a futuras amenazas a nuestros intereses mutuos; y unirnos a una coalición para combatir el narcoterrorismo y otras amenazas compartidas que enfrenta el hemisferio occidental”.



En esa reunión Donald Trump señaló que México es el epicentro de la violencia de los carteles de la droga y que la Presidenta de México se ha negado a aceptar la intervención militar directa de los Estados Unidos para atacar a los carteles. Ese complicado escenario Internacional y en el momento más complejo de la relación bilateral México-Estados Unidos, es el entorno en el que ejerce su cargo la Primera Presidenta Claudia Sheinbaum que apuesta por el diálogo, la coordinación y el entendimiento y transita por los caminos de la diplomacia para resolver los desencuentros con el gobernante que quiere la paz a través de la fuerza.



Si alguien piensa que hay una conclusión razonada para la evolución de estos acontecimientos, la respuesta es que no la hay, porque la situación es tan incierta como se percibe. La Presidenta Sheinbaum está ejerciendo su cargo con la mayor responsabilidad que se haya visto en un presidente mexicano, sin bravatas ni desafíos ni rupturas, sin caer en provocaciones y mirando siempre por el interés de la nación, pero las decisiones de Trump no dependen de eso.