Lleva 60% de avance programa de vivienda

“Vivienda para el Bienestar” tiene una meta ampliada a más de 84 mil viviendas durante el sexenio; ayer se entregaron casas en el fraccionamiento “Todos por Tamaulipas”

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En Tamaulipas se tiene casi un 60 por ciento de avance del programa de “Vivienda para el Bienestar”, informó aquí la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Vega Rangel.

Acompañada del gobernador Américo Villarreal Anaya y el Director de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, la funcionaria explicó que además se han escriturado 3,350 viviendas.

En enlace virtual con la Presidenta Claudia Sheinbaum, recordó que la meta inicial de 43 mil viviendas para el estado se incrementó a 84,026, durante todo el sexenio federal.

“Esto ya representa una inversión de 50 mil millones de pesos, con lo que se crearán 252 mil empleos directos, 378 mil indirectos y podremos beneficiar a 302,000 personas en Tamaulipas”.

Por su parte, el Director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, destacó la nueva entrega, ahora de 42 viviendas en el fraccionamiento “Todos por Tamaulipas” en Victoria.

Explicó que de los 47 fraccionamientos que se tienen en el país, 16 ya han sido colocados entre los derechohabientes y este mes de marzo, otros 17 fraccionamientos estarán listos para entregar más viviendas.

Apuntó que en el fraccionamiento “todos por Tamaulipas” de Victoria son 935 viviendas, de las que ya se han entregado 267 y hoy se suman otros 42 nuevos hogares.

Detalló que en la entidad están contratadas y en construcción 45,500 viviendas y este año la cifra podría incrementarse en 10,000 más, lo que permitiría alcanzar el 90 por ciento de la meta sexenal.

El Director del Infonavit agregó que se beneficiará a 289 mil familias con la reestructuración de los créditos impagables y la liberación de 17 mil escrituras de manera gratuita.

El Gobernador Américo Villarreal Anaya agradeció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y su preocupación, dijo, para impulsar el bienestar y el desarrollo humano.

Señaló que a través de este programa, Tamaulipas se ubica en el primer lugar en adjudicación, construcción y entrega de vivienda digna que permite a los beneficiarios tener un desarrollo para las familias.

Ya en su discurso durante el evento, señaló que con la entrega de viviendas, se vive un momento humano, “podemos decir y percibir que nos da mucho gusto que te esté yendo bien, porque es muy seguro que, si a ti te va bien, a nosotros también nos va a ir bien”.

Con ello, dijo que se podrá seguir construyendo una gran sociedad que nos merecemos los mexicanos y, “sobre todo, en esta gran entidad que es nuestro Tamaulipas», señaló el mandatario.