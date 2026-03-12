Outlet masivo de Shein llega a Victoria

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Un evento masivo de venta de ropa de la marca comenzó este 11 de marzo en la capital tamaulipeca con la instalación del “Expo Outlet Shein”, una tienda temporal con miles de prendas a precios de remate que permanecerá abierta durante cinco días.

La actividad se realiza dentro del Salón Tamaulipas del Hotel iStay Ciudad Victoria. El evento ofrece entrada gratuita al público y concentra un gran volumen de ropa nueva de la popular plataforma de moda.

El outlet abrió sus puertas el miércoles 11 de marzo y concluirá el domingo 15, con horario de atención de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, lo que permite el acceso a compradores durante todo el día.

De acuerdo con la promoción difundida en redes sociales y páginas locales, el evento reúne entre 2,500 y 8,000 prendas, todas nuevas y originales de la marca. Las tallas disponibles abarcan desde XS hasta 5XL, con una amplia variedad de estilos.

La dinámica del outlet se basa en tres precios fijos: 100, 150 y 200 pesos, lo que ha generado gran expectativa entre los compradores. La ropa incluye vestidos, blusas, pantalones y prendas casuales de distintas colecciones de la marca.

Como incentivo adicional, los organizadores anunciaron que los primeros 100 clientes de cada día pueden adquirir cualquier prenda por solo 100 pesos, promoción que ha motivado a muchos asistentes a llegar desde temprano.

La venta está dirigida principalmente a ropa de dama, aunque el catálogo ofrece diferentes estilos y tendencias de moda rápida que han popularizado a la plataforma digital en México y otros países.

La llegada de este tipo de outlets temporales de marcas internacionales refleja una estrategia comercial que busca acercar productos de comercio electrónico al público mediante eventos físicos de corta duración, lo que en esta ocasión ha generado interés entre los habitantes de Ciudad Victoria.