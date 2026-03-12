Pago de agua a EU no afectará consumo doméstico en la frontera de Tamaulipas

Autoridades estatales aseguran que el abasto de agua para la población está garantizado.

Por. Antonio H. Mandujano

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El pago de agua a Estados Unidos establecido en el Tratado de 1944 no representará afectaciones para el consumo doméstico de la población en las ciudades fronterizas de Tamaulipas, aseguró el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del estado, Raúl Quiroga Álvarez.

En rueda de prensa, el funcionario explicó que el cumplimiento de este compromiso internacional se realiza con agua almacenada en las presas La Amistad y Falcón, las cuales son consideradas presas internacionales y cuya administración corresponde al Gobierno Federal.

Sin embargo, subrayó que “a la población no está afectando nada”.

Fue la respuesta que brindó Quiroga Alvarez al ser cuestionado sobre el impacto que tendría la entrega de agua a Estados Unidos en los municipios de la frontera.

Así mismo, detalló que, aunque estas presas abastecen a varias ciudades del norte de Tamaulipas, el Gobierno del Estado solicitó que se garantizara el volumen destinado al consumo humano.

Y en ese sentido, aseveró que la federación confirmó que el abasto para la población está asegurado, por tanto, nk existenriesgo alguno para el abasto de los servicios básicos.

“El gobernador exigió que no se tocaran las aguas que corresponden a la ciudadanía. La federación ha acreditado que así será y que tendremos disponibilidad suficiente para las diez ciudades de la frontera”, indicó.

Así también agregó que en aproximadamente dos meses iniciará la temporada de lluvias, lo que podría contribuir a una recuperación en los niveles de almacenamiento de estas presas.

No obstante, reconoció que la situación sí tendrá repercusiones en el sector agrícola del Distrito de Riego 025, donde actualmente no existe disponibilidad suficiente de agua para los cultivos.

“Aquí sí… el distrito de riego 025 efectivamente no tiene disponibilidad de agua para sus cultivos”, señaló al referirse como al único daño hidrico en la frontera.

Por último, el secretario reiteró que, fuera de ese impacto en la actividad agrícola, el suministro de agua para uso público urbano en las ciudades fronterizas de Tamaulipas se encuentra garantizado.