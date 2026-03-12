Parte de un semáforo cae encima de camioneta

El incidente tuvo lugar la mañana del jueves, en la avenida Rosalío Bustamante esquina con Matamoros del fraccionamiento Laguna del Carpintero en Tampico.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Parte de un semáforo cayó sobre un vehículo en circulación, luego de que lo golpeara un poste de alumbrado público, el cual se desprendió de su base.

Fuerte susto se llevó el conductor de la unidad particular tras lo sucedido.

Lo anterior fue producto de los intensos vientos del norte que trajo consigo el ingreso de un nuevo frente frío a la zona.

Se dio a conocer que un poste de alumbrado público se desprendió de su base en mal estado, tras presentarse fuertes rachas de viento, reclinándose con fuerza sobre un semáforo.

Debido al golpe, una cubierta metalica de las luces del semáforo se vino abajo, cayendo sobre el cofre de una camioneta Nissan en color azul, modelo 2025, que terminó abollado.

El automovilistas terminó asustado pero sin sufrir lesión alguna.

Elementos de Tránsito y personal de Bomberos arribaron para intervenir.