Prevén acumulación récord de sargazo en el Caribe mexicano en 2026

Autoridades anticipan una temporada con mayor presencia de sargazo; la Marina ya reportó la recolección de más de 178 toneladas a finales de enero.

MÉXICO.- La amenaza del sargazo en el Caribe mexicano se proyecta como un desafío sin precedentes para 2026, según anticipan expertos y autoridades ambientales. La acumulación récord de esta macroalga, impulsada por fenómenos naturales y cambios en las corrientes oceánicas, obliga a los estados costeros a mantener estrategias de combate permanentes.

El impacto de esta crisis trasciende el entorno natural: afecta la economía turística, la salud ambiental, así como la vida cotidiana de miles de habitantes y visitantes.

Estrategias conjuntas en Quintana Roo ante el arribo masivo

La actual temporada de sargazo ha encendido las alarmas en Quintana Roo, donde playas como Cancún, Playa del Carmen, Tulum y Cozumel enfrentan la llegada de toneladas de algas. El Gobierno estatal, en coordinación con la Secretaría de Marina y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), mantiene activa la Estrategia de Atención al Sargazo.

Durante el inicio de 2026, las autoridades han recolectado unas 178,01 toneladas en municipios clave, gracias a un despliegue que incluye:

16 unidades de superficie (un buque oceánico, 11 buques costeros, cuatro sargaceras anfibias)

9 mil 500 metros de barreras de contención, con 6 mil metros adicionales proyectados

Estas barreras se retiran temporalmente durante los frentes fríos para su mantenimiento antes de ser recolocadas. La coordinación interinstitucional se refleja en reuniones frecuentes con directores de la Zona Federal Marítimo-Terrestre, personal de la SEMARNAT y representantes del sector empresarial y civil, para ajustar los protocolos de recolección y el semáforo de recale.

Sargazo: impacto ambiental y económico en la región

El fenómeno del sargazo afecta no solo la estética de las playas. La acumulación y descomposición de la macroalga en la costa provoca la reducción de oxígeno en el agua, con consecuencias directas sobre arrecifes de coral, praderas marinas y especies marinas. Al descomponerse, el sargazo libera sulfuro de hidrógeno, un gas que genera molestias respiratorias y olores desagradables, reforzando la percepción de riesgo sanitario.

Las imágenes satelitales de mayo de 2025 evidenciaron una biomasa récord de 38 millones de toneladas flotando entre África y el Caribe, según datos de la Universidad del Sur de Florida y la NASA. Esta cifra superó los registros de 2022 y confirmó el agravamiento del problema.

Los turistas juegan en las olas entre el sargazo en una playa de Cancún, México. 30 mayo 2021. REUTERS/Paola Chiomante. NO REVENTAS NI ARCHIVOS.

El sector turístico, motor económico de la región, enfrenta dificultades adicionales: las reservas para la próxima primavera podrían verse afectadas si no se logra una gestión eficiente del sargazo. Los costos de limpieza y contención ascienden a millones de dolares, mientras que las actividades acuáticas y la experiencia del visitante se ven comprometidas.

Colaboración científica y social para monitoreo y prevención

El origen del problema está en el Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico, una franja continua de macroalgas que, desde 2011, se extiende desde África hasta el Caribe. Si bien el sargazo en mar abierto aporta beneficios al ofrecer hábitat a tortugas, peces y aves, su llegada masiva a la costa altera el equilibrio ecológico.

La respuesta institucional depende de la colaboración entre la Secretaría de Marina, la SEMARNAT, el Gobierno del Estado y la sociedad civil. En 2025, la recolección alcanzó 92 mil 783 toneladas, una cifra sin precedentes. Reuniones técnicas con el Centro Estatal de Monitoreo Ambiental y el Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe han permitido mejorar la emisión de boletines y el seguimiento satelital de la biomasa.

FILE PHOTO: Members of the National Guard take part in a massive clean-up event «Todos contra el sargazo» (All against sargassum), a community effort to remove sargassum seaweed from beaches, in Cancun, Mexico June 28, 2025. REUTERS/Paola Chiomante/File Photo FILE PHOTO: Members of the National Guard take part in a massive clean-up event «Todos contra el sargazo» (All against sargassum), a community effort to remove sargassum seaweed from beaches, in Cancun, Mexico June 28, 2025. REUTERS/Paola Chiomante/File Photo

Las acciones preventivas y el mantenimiento de equipos resultan esenciales para anticipar el despliegue durante condiciones meteorológicas adversas. La continuidad de estas estrategias, basada en la unión de esfuerzos públicos y privados, busca mantener limpias las playas del Caribe mexicano y mitigar los efectos de una crisis ambiental que, según proyecciones, podría alcanzar su punto máximo durante 2026.

CON INFORMACIÓN DE INFOBAE