Recaudación estatal en Tamaulipas ronda los 3 mil millones en primeros dos meses de 2026

La Secretaría de Finanzas informó que entre enero y febrero se captaron cerca de 3 mil millones de pesos, principalmente por pagos de control vehicular. Analizan extender estímulos fiscales para incentivar a más contribuyentes.

Por. Perla Reséndez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En los dos primeros meses del año, la recaudación de impuestos en Tamaulipas alcanzó casi los 3 mil millones de pesos, informó el Secretario de Finanzas, Carlos Ramírez González.

“Tuvimos una recaudación en enero de 1,777 millones, en febrero 1,200 millones, va bajando como va avanzando el año, pero tenemos que tener la misma tenencia”, comentó el funcionario quien recordó que para este año la proyección es de 12,000 millones de pesos.

El funcionario comentó que en los dos primeros meses en las oficinas fiscales del estado, se ha tenido una buena respuesta de los contribuyentes para el pago de derechos de control vehicular, principalmente.

Ramírez González comentó que incluso se está considerando ampliar el decreto que ofrece estímulos a quienes acudan a pagar sus obligaciones fiscales en control vehicular y en el tema de licencias de manejo.

“Hay posibilidades para que haya una extensión del decreto de los estímulos fiscales, estamos en análisis y evaluación de los mismos”, agregando que sería en la primera semana de abril cuando se den a conocer.

Explicó que el propósito es que más personas acudan y con ello mejorar la eficiencia en el cobro de impuestos estatales, por lo que dijo, ha solicitado a los titulares de las oficinas fiscales, para que se mejore la atención a los contribuyentes.

“Hablo con todos los jefes de las oficinas fiscales para que salgan a las puertas para atender al ciudadano, y que le den la orientación y asesoría para que puedan tener una experiencia agradable al momento de acudir a cumplir con sus obligaciones fiscales.

Recordó que en el caso de Tamaulipas, alrededor del 14 por ciento de los recursos que se ejercen, corresponden a ingresos propios, mientras que el restante 86 por ciento a las participaciones federales.