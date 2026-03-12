Retiran 480 vehículos “chatarra” de las calles

Este operativo de “limpieza” se ha realizado en lo que va del año, en el cual se han sacado de las calles 480 unidades

Por Salvador Valadez C.

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En lo que va del año, la Dirección Municipal de Seguridad, Tránsito y Vialidad ha retirado 480 vehículos abandonados o en condición de chatarra de diversas calles de Ciudad Victoria.

Las unidades han sido retiradas tanto con grúas particulares como con equipos del propio municipio, y trasladadas a corralones correspondientes, informó José Luis Arroyo, coordinador operativo de Tránsito.

Explicó que existen dos tipos de retiro de vehículos abandonados.

El primero corresponde a unidades que se encuentran completamente desmanteladas, es decir, sin llantas, motor o puertas. En estos casos, al recibir un reporte ciudadano o una notificación del C-5, se procede a retirarlas de inmediato.

El segundo caso corresponde a vehículos completos, pero en evidente estado de abandono.

En estas situaciones se deja una notificación al propietario otorgándole 24 horas para retirar la unidad.

Si el propietario no atiende el aviso, el vehículo es trasladado al corralón.

La multa por mantener vehículos en desuso o chatarra en la vía pública es de 900 pesos, más 700 pesos por el servicio de arrastre, además de 117 pesos diarios por concepto de corralón.

El funcionario señaló que estas acciones forman parte del programa municipal de mejoramiento de la imagen urbana, el cual busca retirar vehículos abandonados que generan contaminación visual, focos de infección o incluso riesgos de seguridad.

Los operativos iniciaron en el primer cuadro de la ciudad, aunque posteriormente se extendieron a otros sectores de la capital.