Sin denuncias por contaminación en el Golfo: Pesca

Cuando se presentan incidentes ambientales en el Golfo, existe un protocolo de atención encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con dependencias federales y estatales para actuar de manera oportuna

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En las costas de Tamaulipas no se han detectado actualmente problemas graves de contaminación en el Golfo de México que afecten la actividad pesquera comercial o deportiva, aseguró el subsecretario de Pesca y Acuacultura del estado, Jorge Montagner Mendoza, asegurando que hasta el momento no existen denuncias ni reportes que indiquen afectaciones importantes al ecosistema marino.

El funcionario señaló que, cuando se presentan incidentes ambientales en el Golfo, existe un protocolo de atención encabezado por la Secretaría de Marina, en coordinación con dependencias federales y estatales para actuar de manera oportuna.

“Realmente no hay nada que nos preocupe en este momento. Cuando llega a presentarse algún efecto o contingencia, el plan que encabeza la Secretaría de Marina se activa en el orden debido y se trabaja de forma coordinada con las autoridades ambientales”, explicó.

En ese sentido, detalló que también participan instancias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, además de autoridades estatales, para atender cualquier eventualidad relacionada con el cuidado del ecosistema marino.

El subsecretario explicó además que Tamaulipas también participa en el Programa de Acción Estratégico del Gran Ecosistema Marino del Golfo de México, donde se analizan diversos indicadores ambientales y sociales para fortalecer políticas públicas enfocadas en el aprovechamiento sustentable de los recursos pesqueros.

En este trabajo, coordinado por el Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera de la UNAM, se evaluaron 44 indicadores socioambientales en la zona costera del estado, abarcando regiones como Soto la Marina, San Fernando y Matamoros.

El funcionario añadió que uno de los objetivos del programa es reforzar el cuidado del medio ambiente marino sin frenar las actividades productivas, por lo que se busca integrar a distintos sectores en la toma de decisiones.

Asimismo, indicó que organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas han planteado impulsar proyectos que ayuden a mejorar la calidad del agua en lagunas costeras, entre ellos el aprovechamiento de bancos de ostión y granjas ostrícolas, que funcionan como filtradores naturales.

Finalmente, reiteró que el Gobierno de Tamaulipas mantiene seguimiento permanente a las condiciones del Golfo y continuará colaborando con autoridades federales, organismos ambientales y el sector pesquero para preservar la salud del ecosistema marino.