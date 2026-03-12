Van en busca de Olimpiada Nacional

Lista la Selección Tamaulipas de triatlón para el Nacional Clasificatorio de la CONADE

Ciudad Victoria.- Un grupo de 39 atletas tamaulipecos viajará al puerto de Veracruz el próximo doce de marzo para participar en el Nacional Clasificatorio de Triatlón, evento avalado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) en coordinación con la Federación Mexicana de Triatlón.

Las competencias se desarrollarán los días 14 y 15 de marzo teniendo como sede Playa Regatas, uno de los escenarios naturales más emblemáticos de la costa veracruzana, ubicado sobre el bulevar Manuel Ávila Camacho.

El equipo contará con el respaldo y logística del Gobierno de Tamaulipas, por conducto del Instituto del Deporte Estatal, organismo que dirige Manuel Virués Lozano, quien señaló que se espera una nutrida clasificación de atletas tamaulipecos a la fase nacional.

Durante el evento se disputarán tres modalidades de los llamados deportes combinados: acuatlón, duatlón y triatlón, siendo esta última considerada la prueba reina de esta disciplina.

La delegación tamaulipeca está integrada por atletas provenientes de los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa, Ciudad Victoria y Tampico, siendo la capital del estado el municipio que mayor número de competidores aporta al representativo estatal.

Los deportistas llegan a esta competencia tras cumplir con los procesos de clasificación y preparación realizados durante los últimos meses.

La delegación buscará obtener los lugares necesarios que le permitan asegurar su clasificación a la Olimpiada Nacional CONADE 2026.

39 atletas van en busca de boleto a Olimpiada Nacional