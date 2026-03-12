Veracruz confirma ocho casos de gusano barrenador en humanos

Veracruz confirmó ocho casos de miasis en humanos provocada por el gusano barrenador, una infestación causada por larvas de mosca

POR. STAFF

Veracruz, México.- Autoridades sanitarias confirmaron la detección de ocho casos de miasis en humanos provocada por el gusano barrenador en distintos municipios del estado de Veracruz, de acuerdo con reportes recientes del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

La miasis por gusano barrenador es causada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, un parásito que deposita sus huevos en heridas abiertas o cavidades del cuerpo. Cuando las larvas eclosionan, se alimentan de tejido vivo, lo que puede provocar lesiones graves si no se atiende de manera oportuna.

Los casos confirmados se han registrado en al menos ocho municipios veracruzanos, entre ellos Coatzacoalcos, Zaragoza, Veracruz, Tierra Blanca, Coatepec, San Andrés Tuxtla, Tecolutla y Huatusco. De acuerdo con la información epidemiológica disponible, los pacientes afectados tienen edades que van de los 39 a los 89 años, y en varios de los casos presentaban heridas previas o condiciones de salud que facilitaron la infestación. Algunos requirieron atención hospitalaria para la extracción de larvas y tratamiento de las lesiones.

A nivel nacional, México registra alrededor de 180 casos de miasis por gusano barrenador en humanos, con mayor concentración en estados del sureste del país como Chiapas, Yucatán y Oaxaca. Aunque Veracruz presenta una cifra menor en comparación con estas entidades, las autoridades han reforzado la vigilancia epidemiológica para evitar la propagación de la plaga.

Además de los casos en personas, el gusano barrenador continúa representando un riesgo para el sector pecuario. En Veracruz se mantienen cerca de 194 casos activos detectados en ganado, lo que ha llevado a reforzar las medidas sanitarias, la inspección en puntos de movilización de animales y las campañas de prevención entre productores.

Ante esta situación, las autoridades de salud recomiendan mantener limpias y cubiertas las heridas, evitar la exposición a insectos en zonas con actividad ganadera y acudir de inmediato a atención médica en caso de presentar dolor, secreción o sensación de movimiento en una lesión cutánea. Las condiciones climáticas cálidas y húmedas favorecen la presencia de la mosca que provoca esta enfermedad, por lo que se mantiene el monitoreo epidemiológico en la región.