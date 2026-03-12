Vinculan a proceso a detenido por caso del Hospital Infantil

Fernando Antonio “B”, es señalado como presunto responsable del delito de violación de dos médicas residentes

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Luego de ocho horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a Fernando Antonio “B”, señalado como presunto responsable del delito de violación de dos médicas residentes del Hospital Infantil en Victoria.

La audiencia que inició a las 13:30 horas en la sala G del Centro Integral de Justicia en Victoria, concluyó a las 21:30 horas con la vinculación a proceso del detenido y un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La resolución fue dictada por la autoridad judicial luego de analizar los elementos de prueba presentados por la Representación Social y determinar que existen datos suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado en hechos registrados el 30 de diciembre de 2025, ocurridos en las instalaciones de un hospital ubicado en la Calzada General Luis Caballero, de esta ciudad.

Asimismo, a petición del Ministerio Público, el Juzgador determinó imponer al imputado la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada por el termino de dos años.