Ejército “blinda” Altamira para frenar delitos de fin de semana

Las fuerzas federales operan bajo un esquema de colaboración que incluye a las corporaciones locales y estatales.

Por. Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Ejército Mexicano intensifica sus patrullajes en Altamira para frenar el alza de hechos delictivos que se registra durante los fines de semana.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez dijo que la estrategia de seguridad activa despliegues especiales en las zonas de mayor riesgo, con el fin de disuadir robos y actos violentos.

Las fuerzas federales operan bajo un esquema de colaboración que incluye a las corporaciones locales y estatales.

Estos recorridos buscan recuperar la tranquilidad de los ciudadanos en los sectores comerciales y habitacionales donde la incidencia delictiva aumenta.

“Hacen la famosa BOI, que es la Base de Operaciones Interinstitucional y que es el Ejército que se pega con tránsito y cada fin de semana lo hacen, a veces va la Guardia Estatal”, explicó el secretario Pérez Ramírez.

La integración de estas células de vigilancia permite que el personal militar, junto con elementos de tránsito y en ocasiones la Guardia Estatal, mantenga una presencia constante en las calles.

El funcionario señaló que esta coordinación es vital para reaccionar con rapidez ante cualquier emergencia.

Con la activación de estas bases de operación, las autoridades locales confían en reducir los índices delictivos. El plan de seguridad se mantendrá vigente de forma indefinida para garantizar el orden público y la seguridad de las familias.