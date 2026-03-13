El descanso también es salud: la importancia de dormir bien

La celebración no tiene una fecha fija en el calendario convencional.

MÉXICO.- A menudo postergado por las exigencias de la vida moderna, el descanso nocturno toma el protagonismo global. El Día Mundial del Sueño se consolida como una plataforma fundamental para discutir cómo el dormir influye directamente en la salud pública, la seguridad vial y el rendimiento académico.

Esta iniciativa, busca que la sociedad reconozca los trastornos del sueño no como un inconveniente menor, sino como una carga que puede prevenirse y gestionarse con la educación adecuada.

La celebración no tiene una fecha fija en el calendario convencional, ya que se rige por los ciclos de la naturaleza: se lleva a cabo anualmente el viernes anterior al equinoccio de primavera. Esta vez, se conmemorará el 13 de marzo de 2026.

Crédito: Canva.

Un llamado a la acción desde la medicina y la educación

El Comité del Día Mundial del Sueño subraya que este evento es mucho más que una efeméride; es un llamado a la acción que abarca múltiples aristas sociales.

Desde la perspectiva médica, se enfoca en la identificación temprana de patologías, mientras que en el ámbito educativo y social, busca concientizar sobre los riesgos de la privación del sueño, especialmente en actividades críticas como la conducción de vehículos, donde la falta de descanso puede tener consecuencias fatales.

El impacto mediático de esta jornada ha crecido de manera exponencial, captando la atención de celebridades y líderes de opinión en todo el planeta.

Concienciación global para una mejor calidad de vida

La participación de casi un centenar de países refleja una necesidad colectiva por mitigar los efectos negativos de los trastornos del sueño.

A través de diversas actividades de prevención, los organizadores esperan reducir las complicaciones de salud derivadas de un mal descanso, promoviendo hábitos que beneficien tanto el bienestar físico como el equilibrio emocional de la población.

Al ser un evento de concienciación mundial, la meta final es integrar el sueño como un pilar de salud tan importante como la dieta o el ejercicio.

Crédito: Canva.

La labor de la Sociedad Mundial del Sueño continúa expandiéndose para asegurar que cada individuo tenga acceso a la información necesaria para transformar sus noches y, por consecuencia, sus días, en el marco del Día Mundial del Sueño.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS