Elevados daños materiales deja choque en Tampico

El accidente ocurrió en la intersección de Rosalío Bustamante y Volantín de ese populoso sector.

Por. Benigno Solís/La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Por pasarse un alto, el conductor de un carro particular chocó con una camioneta, en calles de la colonia Volantín en Tampico.

Con daños en la parte frontal, terminó la segunda unidad.

El accidente ocurrió en la intersección de Rosalío Bustamante y Volantín de ese populoso sector.

Un Hyundai blanco y una Chevrolet Equinox del mismo color participaron en la colisión.

El automóvil circulaba sobre la calle Volantín y al llegar a ese cruce, el operador no se detuvo como lo indicaba un señalamiento fijo de alto por lo que al seguir su camino, fue impactado en el costado derecho por la camioneta que iba por la calle Bustamante.

Ambas unidades quedaron dañadas luego del encontronazo aunque por fortuna ni conductores ni acompañantes salieron lesionados.

Personal de Tránsito se trasladó al punto para tomar conocimiento del hecho vial.