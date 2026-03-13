La selectividad alimentaria: un desafío común en la alimentación infantil

Cuando un niño rechaza muchos alimentos, su dieta puede quedar limitada y provocar deficiencias de nutrientes esenciales para el crecimiento.

MÉXICO.- En muchas familias la hora de la comida puede convertirse en un momento de tensión. Hay niños que rechazan verduras, evitan ciertos sabores o solo aceptan unos pocos alimentos.

Para muchos padres esta conducta parece una etapa pasajera, pero cuando la dieta se vuelve demasiado limitada puede tratarse de selectividad alimentaria, una condición que, en algunos casos, afecta la nutrición y el crecimiento infantil.

Especialistas en salud infantil advierten que una dieta muy restringida puede impedir que los menores obtengan vitaminas, minerales y proteínas esenciales para su desarrollo.

Cuando el problema es persistente o severo, puede relacionarse con el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos (ARFID), una condición reconocida por la medicina en los últimos años.

¿Qué es la selectividad alimentaria y por qué aparece en la infancia?

La selectividad alimentaria describe un patrón en el que los niños rechazan ciertos alimentos o reducen considerablemente la variedad de lo que comen. Esta conducta puede aparecer durante los primeros años de vida, una etapa en la que los menores comienzan a desarrollar preferencias y a explorar nuevos sabores.

Sin embargo, cuando el rechazo se vuelve extremo o la dieta queda limitada a unos pocos alimentos, los especialistas consideran la posibilidad de ARFID (Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder).

De acuerdo con la organización Nemours KidsHealth, los niños con este trastorno suelen mostrar poco interés en comer o rechazan muchos alimentos por su textura, sabor, olor o apariencia. Como resultado, su alimentación puede quedar restringida a un número muy pequeño de productos.

A diferencia de otros trastornos alimentarios, el ARFID no está relacionado con la preocupación por el peso o la imagen corporal. En muchos casos, el rechazo se vincula con experiencias negativas al comer, sensibilidad sensorial o miedo a atragantarse.

En la infancia temprana estas conductas pueden confundirse con el comportamiento típico de los llamados “niños quisquillosos”. Sin embargo, cuando la dieta es muy limitada o se prolonga durante años, la alimentación puede dejar de cubrir las necesidades nutricionales del menor.

Señales de que un niño tiene selectividad alimentaria

Rechazar alimentos nuevos es una reacción frecuente en la infancia. No obstante, algunos comportamientos pueden indicar que existe un problema más profundo.

Entre las señales que suelen observar pediatras y especialistas se encuentran:

Rechazo constante de grupos completos de alimentos, como frutas o verduras Preferencia exclusiva por alimentos con ciertas texturas, colores o marcas Dificultad para terminar las comidas o tardar demasiado en hacerlo Evitar reuniones o eventos sociales que incluyan comida Poco interés por comer o apetito muy reducido

Una señal importante aparece cuando el niño no gana peso ni estatura de acuerdo con su edad, lo que puede alertar a los especialistas sobre posibles deficiencias nutricionales.

Algunos menores también presentan ansiedad o miedo ante determinados alimentos, lo que refuerza el rechazo y limita todavía más su dieta.

¿Cómo la selectividad alimentaria puede afectar el crecimiento infantil?

El crecimiento infantil depende de una alimentación variada que proporcione energía y nutrientes esenciales. Cuando la dieta se reduce a unos pocos alimentos, el organismo puede dejar de recibir proteínas, hierro, calcio, vitaminas y otros nutrientes necesarios para el desarrollo físico y cerebral.

Según Nemours KidsHealth, los niños con ARFID pueden presentar diversas consecuencias relacionadas con la falta de nutrientes, entre ellas:

Crecimiento más lento de lo esperado Retraso en la pubertad Debilidad muscular Mareos o deshidratación Deficiencias nutricionales importantes

Estas carencias pueden influir también en la energía diaria del niño. Algunos menores experimentan fatiga, dificultades para concentrarse en la escuela o cambios en el estado de ánimo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que una nutrición adecuada durante la infancia es fundamental para el crecimiento físico, el desarrollo cognitivo y la salud a largo plazo. Una alimentación limitada puede interferir en estos procesos.

En situaciones más severas, los médicos pueden recomendar suplementos nutricionales o intervenciones especializadas para cubrir las necesidades alimentarias del menor.

Principales causas del rechazo a ciertos alimentos en los niños

Los especialistas coinciden en que la selectividad alimentaria suele tener múltiples causas. En muchos casos intervienen factores biológicos, sensoriales y emocionales.

Entre los más frecuentes se encuentran:

Sensibilidad sensorial: Algunos niños reaccionan de forma intensa a la textura, el olor o el sabor de ciertos alimentos. Esto puede generar rechazo inmediato a productos que para otros niños resultan normales.

Experiencias negativas al comer: Un episodio de atragantamiento, dolor al tragar o vómitos puede generar miedo a consumir nuevamente ese alimento.

Poco interés por la comida: Algunos menores muestran bajo apetito o escaso interés por comer, lo que limita la variedad de su dieta.

Condiciones médicas o del desarrollo: El ARFID puede presentarse junto con trastornos como ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo o trastornos del espectro autista, según información de Nemours KidsHealth.

Debido a la complejidad de estos factores, el diagnóstico suele requerir la evaluación de varios especialistas.

¿Qué pueden hacer los padres para mejorar la alimentación de sus hijos?

Cuando la selectividad alimentaria se vuelve persistente, los especialistas recomiendan aplicar estrategias que favorezcan una relación saludable con la comida.

Entre las recomendaciones más comunes se encuentran:

Establecer horarios regulares de comida: Las rutinas ayudan a crear hábitos y a regular el apetito. Ofrecer variedad de alimentos en casa: Los niños suelen imitar el comportamiento de los adultos, por lo que ver a la familia consumir distintos alimentos puede motivarlos a probarlos. Evitar presionar al niño para que coma: La presión puede aumentar la ansiedad y reforzar el rechazo hacia ciertos alimentos. Buscar apoyo profesional cuando el problema persiste: El tratamiento puede requerir la participación de pediatras, nutricionistas y especialistas en salud mental. En algunos casos también intervienen terapeutas ocupacionales o psicólogos.

Instituciones pediátricas señalan que el abordaje temprano mejora la relación del niño con la comida y ayuda a prevenir complicaciones nutricionales a largo plazo.

La selectividad alimentaria es un comportamiento relativamente frecuente durante la infancia. En muchos casos forma parte del desarrollo normal, pero cuando la dieta queda limitada a muy pocos alimentos puede afectar la nutrición y el crecimiento del niño.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR