Realiza COMAPA Sur mantenimiento en sedimentadores de la Planta Potabilizadora Laguna de la Puerta

Dentro del proceso de potabilización, los sedimentadores desempeñan un papel importante al permitir la separación de partículas suspendidas presentes en el agua.

Por. Mario Prieto

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el propósito de mantener en condiciones óptimas la infraestructura encargada del tratamiento de agua potable, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA Sur) lleva a cabo trabajos de mantenimiento en el sistema de sedimentadores de la Planta Potabilizadora Laguna de la Puerta.

Esta planta forma parte de las instalaciones que permiten el abastecimiento de agua potable a colonias de la zona norte de Tampico, así como a un sector del municipio de Ciudad Madero.

Dentro del proceso de potabilización, los sedimentadores desempeñan un papel importante al permitir la separación de partículas suspendidas presentes en el agua. Durante esta etapa, el líquido permanece en reposo en grandes tanques tras haber recibido previamente tratamiento con coagulantes y floculantes, lo que facilita que los sólidos más densos se depositen en el fondo por efecto de la gravedad.

Este procedimiento contribuye a disminuir la turbidez del agua y permite retirar una proporción significativa de los sólidos suspendidos, preparándola para las etapas posteriores de filtración y desinfección que forman parte del proceso de potabilización.

La Planta Potabilizadora Laguna de la Puerta cuenta con sedimentadores que operan de manera continua dentro del sistema de tratamiento, por lo que estos equipos reciben mantenimiento de forma periódica y por etapas, con el objetivo de conservar su adecuado funcionamiento sin afectar la operación general de la planta.