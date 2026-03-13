Sergio Mayer admite que entró a La Casa de los Famosos por motivos económicos

El diputado federal afirmó que se encuentra listo para retomar su trabajo legislativo “no dejé ningún pendiente, de hecho mi compromiso era salir para venir a apoyar la reforma de la Presidenta”

MÉXICO.- El diputado con licencia, Sergio Mayer, defendió su participación en el reality show La Casa de los Famosos, así como su trabajo legislativo, y ofreció una disculpa a la población si se sintió ofendida por su decisión.

«Entiendo que haya cierta indignación por alguna parte, algún sector, y tienen toda la razón, a los cuales les ofrezco pues una disculpa. Quiero aclarar que yo tomé esta decisión personal y que tiene que ver con un tema económico, no hay ninguna otra razón y que hice todos mis procedimientos conforme a la ley», aclaró Sergio Mayer.

En entrevista con Maca Carriedo, Karla Olmos y Sofía García para El Macanazo de El Heraldo Televisión, que se transmite mediante la señal de El Heraldo Media Group, el legislador con licencia explicó que se encuentra listo para regresar a su labor.

«Hoy vine aquí a mi oficina a meter el oficio para avisar que regreso a partir de la próxima semana y es por eso que estoy en este momento aquí, listo para retomar mi trabajo legislativo. No dejé ningún pendiente; de hecho, mi compromiso era salir para venir a apoyar la reforma de la presidenta», sostuvo Sergio Mayer.

Sergio Mayer aclaro que no regresará como diputado independiente a San Lázaro

Al ser cuestionado sobre su compromiso con el país y las reformas que se encuentran pendientes, recalcó que siempre ha votado en favor de las iniciativas presentadas en beneficio de la sociedad.

«He votado todas las propuestas e iniciativas del Ejecutivo y de mi grupo parlamentario en tiempo y forma. Tengo todas mis asistencias también, entonces no soy el primero ni el último legislador que solicita licencia para algún tema personal», recalcó Sergio Mayer.

Finalmente, Sergio Mayer explicó que no regresa como diputado independiente, sino que se reintegra a las filas de Morena y que solo ejerció su derecho, como muchos de sus compañeros lo han hecho, al pedir licencia.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO