Tamaulipas alcanzará temperaturas de hasta 35°C este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para esta jornada se tienen previstas tormentas eléctricas y temperaturas de hasta 45 grados

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que durante este viernes 13 de marzo se tienen previstas lluvias con descargas eléctricas en distintos puntos del territorio nacional, las cuáles se originarán como consecuencia del frente frío número 40 en interacción con otros fenómenos meteorológicos, además, una onda de calor también provocará temperaturas de hasta 45 grados, por lo que si quieres saber cómo será el clima en tu región en esta nota te diremos todo lo que hay que saber al respecto.

De acuerdo con lo que se indica en el pronóstico meteorológico general del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante este viernes 13 de marzo el frente frío número 40 se extenderá sobre el noreste de la península de Yucatán, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo y lluvias puntuales fuertes en Tabasco, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas. A su vez, la masa de aire polar asociada al frente modificará sus características térmicas, permitiendo el ascenso de las temperaturas diurnas en el norte, noreste, centro, oriente y sureste del país; sin embargo, se pronostica viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Las lluvias de este viernes 13 de marzo podrían estar acompañadas por descargas eléctricas.

Foto: Cuartoscuro

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el interior del país, aunado a inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico, ocasionará lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro y sur del país, incluido el Valle de México. Finalmente, continuará la onda de calor en Durango (oeste), Sinaloa (centro y sur), Nayarit (oeste), Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur) y Oaxaca (sur y este).

Estos son los estados donde se alcanzarán temperaturas de hasta 45 grados

Según lo que se indica en el pronóstico de temperaturas máximas para este viernes 13 de marzo Sinaloa (norte), Michoacán (oeste) y Guerrero (noroeste) son las entidades que registrarán entre 40 a 45 grados, mientras que Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas (costa) tendrán un ambiente de entre 35 y 40 grados, por último se indicó que el termómetro oscilará entre los 30 y 35 grados en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Querétaro, Hidalgo, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Respecto a las temperaturas mínimas se informó que durante la mañana y la noche de este viernes 13 de marzo se tiene previsto un ambiente de entre -5 a 0 grados con heladas en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO