VIDEO: Captan a mujer llevándose a su novio ebrio en carretilla desde un billar

La grabación generó un debate en redes sociales sobre la inusual dinámica entre los jóvenes y sus reacciones al momento de enfrentarse a inconvenientes

MÉXICO.- A través de redes sociales una mujer ganó popularidad y recibió elogios tras demostrar el apoyo incondicional a su pareja, quien se excedió de copas durante una tarde en el billar y quedó inconsciente sobre una silla, a un costado de una de las mesas para jugar el popular juego de precisión.

La joven, quien ingresó al establecimiento en busca de su pareja, lo halló en un profundo sueño por los efectos del alcohol. Y pese a que ninguno de los presentes le brindó una explicación sobre lo sucedido , la mujer tomó una decisión en cuestión de segundos y se retiró del negocio para, momentos después, regresar en compañía de una carretilla.

Trasladó a su pareja alcoholizada en una carretilla

Ante la mirada del resto de los jugadores, quienes no detuvieron a la joven para que trasladara a su enamorado con su inusual método, sacó una almohadilla de una bolsa negra que transportaba en la carretilla y una cobija de color rosa. Segundos después, cargó a su pareja con facilidad y lo acostó sobre la carretilla. Antes de retirarse del billar, procuró acomodar la cobija y llevarse consigo las cervezas que momentos antes el chico tenía en su mano.

🚨A woman suddenly appeared inside a billiards hall looking for her husband. After spotting him sitting there and seemingly a bit drunk, she walked up to him and surprised everyone with an unexpected move. pic.twitter.com/4UcRXxbebW — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) March 13, 2026

Y ante la sorpresa de todos, le dio un beso en la frente y se alejó de las mesas de billar hasta llegar a la salida, con el propósito de trasladarlo hasta su hogar. Como era de esperarse, el video no tardó en difundirse en todas las redes sociales y en viralizarse por lo insólito de los hechos.

Usuarios critican a pareja del billar

Y pese a que el gesto fue considerado por muchos como un acto amoroso y protector, otras personas se mostraron en desacuerdo por la supuesta irresponsabilidad del chico, quien además de haber perdido el conocimiento por su consumo de cervezas, se desconoce si se encontraba acompañado al momento de ingresar al billar. Aunado a esta polémica, surgió el debate sobre el posible problema de alcoholismo que podría atravesar el joven.

FOTO: @RussiaNews

«Respeta a un hombre, cuando su batalla es contra el alcoholismo. Y si no puedes soportarle ni ofrecer ayuda, aléjate. Tienes el derecho de hacerlo. El hecho de que ella tomó la botella no es una buena forma de ayudarlo, si es que este video es real», opinó uno de los usuarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO