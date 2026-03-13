Vinculan a proceso a Fernando Antonio ‘B’

El detenido es señalado como presunto responsable del delito de violación de dos médicas residentes en el Hospital Infantil.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón

Luego de ocho horas de audiencia, un juez de control vinculó a proceso a Fernando Antonio “B”, señalado como presunto responsable del delito de violación de dos médicas residentes del Hospital Infantil en Victoria.

La audiencia que inició a las 13:30 horas en la sala G del Centro Integral de Justicia en Victoria, concluyó a las 21:30 horas con la vinculación a proceso del detenido y un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La resolución fue dictada por la autoridad judicial luego de analizar los elementos de prueba presentados por la Representación Social y determinar que existen datos suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado en hechos registrados el 30 de diciembre de 2025, ocurridos en las instalaciones de un hospital ubicado en la Calzada General Luis Caballero, de esta ciudad.

Asimismo, a petición del Ministerio Público, el Juzgador determinó imponer al imputado la medida cautelar de Prisión Preventiva Justificada por el termino de dos años.

La semana pasada, el Fiscal General de Justicia de Tamaulipas, Jesús Govea Orozco, detalló que se realizaron diversos actos de investigación y análisis de pruebas que llevaron a la identificación y detención de Fernando Antonio “G”.

El Fiscal explicó que las investigaciones del caso incluyeron trabajos periciales, incluyeron dictamen periciales de las videograbaciones que aclaró no se han difundido.

“Pero además por otros datos, entrevistas, información de gabinete, informes de la autoridad administrativa del hospital, del IMSS Bienestar y otra información que todo está en su conjunto es la que motivó el planteamiento de estas solicitudes”.

En el caso Fernando Antonio “G”, detenido como presunto responsable de la agresión a las médicas residentes, apuntó que la detención derivó no solo de lo observado en las videograbaciones de vigilancia del hospital.

“Se han hecho análisis de videograbaciones de las cámaras del sistema estatal de seguridad pública, se han hecho peritajes colegiados en materia de criminalística, fotografía, planimetría y análisis morfológicos”.

Agregó que todo en su conjunto llevó a formular una hipótesis que se planteó ante el Juez de Control, lamentando que el caso se ha mediatizado con información sesgada, “conjeturas, e incluso a controversias generadas por algunos actores, pero ha sido este ha sido de su propia intención”.