Activan protocolos para atender a personas en situación de calle en Tampico

Cada reporte es atendido bajo un procedimiento que permite evaluar la condición de la persona y canalizarla a las instancias correspondientes

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM,- Autoridades de seguridad y auxilio establecieron protocolos de actuación para la atención de personas en situación de calle que son reportadas a través del número de emergencias 911, informó el director de Protección Civil en Tampico, José Antonio Marín Flores.

El funcionario explicó que cada reporte es atendido bajo un procedimiento que permite evaluar la condición de la persona y canalizarla a las instancias correspondientes.

“El conducto oficial es el 911; se llega y se ve a la persona, se atiende dependiendo su condición. También hay unos protocolos que se están construyendo con el Hospital Psiquiátrico, con reuniones especiales para la gente más vulnerable, las personas en situación de calle”

Marín Flores indicó que tras recibir el reporte, se activa un operativo en el que participan diversas corporaciones de seguridad y salud para brindar apoyo.

“En ese operativo siempre está incluido el Hospital Psiquiátrico, la Guardia Estatal y las demás dependencias”

Dijo que el objetivo es ofrecer atención integral, especialmente en casos donde las personas presentan alguna condición de salud o vulnerabilidad.

Finalmente, el director de Protección Civil exhortó a la ciudadanía a evitar realizar reportes falsos o difundir información incorrecta a través del número de emergencias, ya que estas acciones provocan la movilización innecesaria de los cuerpos de seguridad y de auxilio.