Carlos Rivera celebra sus 40 años con una fiesta junto a Pandora y Laura León

Carlos Rivera y Cynthia Rodriguez estuvieron de manteles largos este fin de semana con motivo del cumpleaños número 40 del ex académico y aquí te contamos todos los detalles

MÉXICO.- Este 15 de marzo Carlos Rivera festeja su cumpleaños número 40; sin embargo, las celebraciones del cantante iniciaron desde la tarde noche del sábado con una lujosa y exclusiva fiesta a la que únicamente asistieron utn puñado de sus familiares y amigos, muchos de ellos parte del mundo del espectáculo en México y aquí te contamos todos los detalles.

Aunque Carlos Rivera suele mantener un perfil bajo y alejado del ojo público cuando no se trata de proyectos laborales, su esposa Cynthia Rodríuguez y otros amigos compartieron algunos de los detalles detrás de una lujosa y sorprendente fiesta en la que figuras como Laura León y las Pandora cantaron para el ex académico.

La gran celebración se realizó en Huamantla, la ciudad natal del intérprete en Tlaxcala, con una sorprendente lista de invitados, entre ellos cantantes y miembros del programa Venga La Alegría, mismos con los que no solo el cantante tiene cercanía, sino que su esposa Cynthia tiene una gran amistad con ellos.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez dando la bienvenida a sus invitados. (Foto: IG @coach_ivancardenas)

Para la ocasión el hotel del intérprete de ‘Te esperaba’ se transformó en un momento muy elegante y con código de vestimenta rojo para las mujeres, mientras que los hombres se luciieron con trajes negros para demostrar pulcritud, según se aprecia en las fotos virales.

La bienvenida a los invitados se dio con una íntima alfombra roja sobre un largo pasillo en el que también habían cortinas teatrales rojas, lujosos candelabros y románticas velas para darle un toque mágico a la noche.

Un video revelado por Kristal Silva muestra a Carlos Rivera frente a un enorme pastel de cinco pisos en color rojo y con velas que lo hicieron brillar como nunca junto a un “40” en la parte superior del postre, mismo que fue partido con una espada.



Así se vivió parte de la fiesta. (Foto: IG @kristalsilva_)

Mientras que otras imágenes reveladas por los invitados mostraron que las mesas largas con manteles rojos y vajilla blanca estaban acompañadas por pequeños jarrones de cristal con rosas rojas; cabe destacar que las flores formaron parte importante de la decoración.

A lo largo de la noche las presentaciones de música en vivo se hicieron presentes con grandes invitados como fue el caso del grupo Pandora y de Laura León, quienes deleitaron y pusieron a bailar al público. Cabe destacar que el propio Carlos Rivera subió al escenario junto a sus invitadas para echarse unos palomazos.

¿Quiénes fueron los invitados a la fiesta de Carlos Rivera?

Kristal Silva y su esposo Luis Ángel Garza

Tania Rincón y su novio Pedro Pereyra

Yordi Rosado

Mariana Seoane

José Luis Roma (miembro de Río Roma)

Iván Cardenas (entrenador de Cynthia Rodríguez) y su esposa

Grupo Pandora

Laura León

Roger González

Ulises Saldaña

Mauricio Mancera

Ismael Zhu

Dalílah Polanco

Héctor Sandarti

Adrián Uribe

Priscila Valverde

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO