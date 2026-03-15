Cierran puerto de Tampico a toda la navegación por evento de norte

El aviso señala que estas condiciones reducen la capacidad de maniobra para la entrada y salida de embarcaciones mayores y menores en la zona marítima.

Por. José Luis Rodríguez

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El ingreso de un frente frío provocará el cierre del Puerto de Tampico a toda la navegación marítima desde la madrugada del lunes en el sur de Tamaulipas.

La medida fue comunicada mediante el Aviso a los Marinos 035/2026 por la Capitanía de Puerto Regional de Tampico, dependiente de la Secretaría de Marina.

“Debido al ingreso de un frente frío… se prevé ‘Evento de norte fuerte’ con viento del norte-noreste de 30 a 35 nudos”, advierte el aviso oficial.

Las condiciones meteorológicas incluyen rachas de 45 a 55 nudos, equivalentes a 83 y 101 kilómetros por hora, además de oleaje elevado estimado entre 12 y 16 pies.

El aviso precisa que estas condiciones reducen la capacidad de maniobra para la entrada y salida de embarcaciones mayores y menores en la zona marítima.

La disposición establece que el puerto permanecerá cerrado a toda la navegación marítima a partir de las 00:00 horas del lunes 16 de marzo.