Comerciantes impulsan regreso de trenes de pasajeros para conectar a Tamaulipas con el norte y centro del país

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, Eduardo Manzur Manzur, señaló que este proyecto permitiría integrar de forma más competitiva a la región con otros polos económicos del país

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El sector comercial de Tampico promueve el regreso del servicio de trenes de pasajeros como una alternativa de movilidad segura y rápida que permita fortalecer la conectividad de Tamaulipas con estados como San Luis Potosí y Nuevo León.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Tampico, Eduardo Manzur Manzur, señaló que este proyecto permitiría integrar de forma más competitiva a la región con otros polos económicos del país.

“Estamos impulsando para que regresen los trenes de pasajeros de San Luis como los que van hacia Nuevo León, porque es una alternativa rápida y segura para los pasajeros y hacer una integración de esta región de una forma más competitiva contra otras regiones del país”

Indicó que para avanzar en este proyecto, es necesario que el Gobierno Federal revise las concesiones ferroviarias y los planes de inversión de las empresas que actualmente operan las vías.

“Son concesiones; sería cuestión de ver los proyectos de inversión y rentabilidad de las empresas que tienen hoy en día la concesión y por parte del gobierno exigirles que haya más inversiones ferroviarias, que muchas de ellas siguen usando las vías de hace 80 años de construcción”

Expresó que también es necesario modernizar la infraestructura para permitir una mayor velocidad en los traslados.

“Es importante desarrollar nuevos trazos; los trenes deben viajar a una velocidad mayor de lo que viajaban hace 80 o 100 años”

Manzur Manzur dijo que la conectividad ferroviaria hacia San Luis Potosí permitiría enlazar al sur de Tamaulipas con el centro y norte del país, particularmente en el tramo que conecta Querétaro con Nuevo Laredo.

Finalmente, señaló que además del traslado de pasajeros, el tren también podría representar una alternativa para el envío de paquetería, lo que permitiría mayor rapidez en la distribución de mercancías.