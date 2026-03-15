Crece confianza de empresarios por invertir en Altamira

Inaugura alcalde Armando Martínez Manríquez restaurante en la zona centro de la ciudad

Por. Óscar Figueroa

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Armando Martínez Manríquez, presidente municipal de Altamira, encabezó la inauguración del restaurante Santo Awachile, un nuevo establecimiento gastronómico que abrió sus puertas en la zona centro de la ciudad, ampliando la oferta culinaria para las familias altamirenses y visitantes.

Durante el acto inaugural, el alcalde destacó que la apertura de nuevos negocios refleja la confianza del sector empresarial en el desarrollo económico del municipio, el cual continúa consolidándose como un punto estratégico para la inversión y el crecimiento regional.

“Las inversiones continúan llegando al Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar que hoy es Altamira, donde las y los empresarios encuentran condiciones de seguridad, confianza y crecimiento para emprender y generar oportunidades. Les deseamos mucho éxito y les decimos con gusto: bienvenidos”, expresó.

El edil subrayó que la administración municipal mantiene un firme compromiso con el impulso a la actividad económica, promoviendo condiciones favorables para que emprendedores y empresarios puedan establecer y fortalecer sus proyectos en la ciudad.

Con la apertura de Santo Awachile, se generan además nuevas fuentes de empleo y se fortalece la actividad comercial en el primer cuadro de Altamira, contribuyendo al dinamismo económico y al desarrollo del municipio.

En el evento participaron autoridades municipales, y representantes del sector empresarial, quienes celebraron la apertura de este nuevo espacio que se suma a la oferta gastronómica local.