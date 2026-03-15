Detienen a chofer de tráiler con 22 mil cartuchos

Durante la revisión de la unidad, las autoridades aseguraron 22,960 cartuchos útiles para arma de fuego.

Por. Staff

SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.- La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un juez vinculación a proceso en contra de Joel “N”, por su posible participación en la comisión del delito de transporte de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

En atención a una denuncia ciudadana, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de esta FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, detuvieron a Joel “N” en el ejido Miguel Hidalgo, municipio de San Fernando, Tamaulipas, a bordo de un tractocamión estacionado a la orilla de la carretera.

Durante la revisión de la unidad, las autoridades aseguraron 22 mil 960 cartuchos útiles para arma de fuego.

Posteriormente, en audiencia el Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, aportó los datos de prueba contundentes para obtener la vinculación a proceso en contra de Joel “N”, así como medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, la cual tendrá verificativo en el Centro de Readaptación Social con sede en Reynosa, en dicha entidad, y un mes de plazo para la investigación complementaria.