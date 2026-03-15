El fenómeno Harfuch: su imagen llega a mantas, toallas y hasta muñecos de acción

La figura del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México ha cobrado mucha relevancia en México luego del operativo de captura de ‘El Mencho’

MÉXICO.- En mercados populares se hicieron famosas las cobijas y toallas con personajes de la farándula cantantes y actrices eran los más comunes, sin embargo eso ha dado un giro ahora el personaje principal es un actor político, se trata del secretario de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México Omar García Harfuch.

Mantas suaves, peluches y figuras de cartón con la imagen del secretario se han vuelto virales tras la muerte del líder del cártel más buscado del país, ‘El Mencho’ por lo que se ha convertido en todo in ídolo, a lo que se suma su atractivo físico que ha sido comentado en redes sociales pode decenas de mujeres y algunos hombres.

A la larga lista de productos con su figura se suman decoraciones para fiestas, cojines y muñecos conocidos como «Harfuchitos» que muestran al secretario de Seguridad vestido de traje, como Batman y, a veces, sin camisa.

Ser inmortalizado en forma de muñeco es un honor generalmente reservado para presidentes y la querida mascota de la omnipresente cadena de farmacias del país, Dr. Simi que es muy popular incluso en países de Latinoamérica. La popularidad de Harfuch se disparó tras la operación del 22 de febrero que culminó con la muerte del capo del cártel Nemesio Oseguera, más conocido como ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

La operación, en la que Harfuch participó activamente, tuvo un significado personal para el jefe de seguridad, quien culpó a ‘El Mencho’ del intento de asesinato de 2020 que le dejó tres heridas de bala y mató a dos de sus guardaespaldas.

Productos de Harfuch rompen récord de ventas en mercados populares

Las cobijas son un artículo muy popular. Foto: MercadoLibre

Ahora, los diseños de mantas que se venden en tiendas, mercados callejeros y en línea, presentan imágenes del funcionario gubernamental superpuestas con flores, corazones y, en algunos casos, abrazando a su difunto pastor belga, Aurelio, adornado con lazos.

En MercadoLibre, la principal plataforma de comercio electrónico de Latinoamérica, una manta de Harfuch figuraba entre los productos más vendidos. Amazon, por su parte, ofrecía una manta de franela tamaño cama estampada con el rostro del ministro.

Ingrid Rebeca Sánchez, de 22 años, quien diseña productos de Harfuch en una fábrica exclusivamente femenina en la Ciudad de México, declaró a Reuters que los productos tuvieron una acogida lenta al principio, pero desde el asesinato de ‘El Mencho’, el negocio ha experimentado un auge, con ventas de hasta 150 mantas diarias e incluso pedidos provenientes de Estados Unidos.

Desde luego que la mercancía con el rostro de Harfuch es un furor en redes sociales, los comentarios demuestran lo bien recibido de esta idea y para muestra lo siguiente:

Es que ese hombre es bellooooo

Ay nuestro lindo México país donde todo se puede o si no? Se inventa

Yo soy de El Salvador y quiero de esas cobijas jjejeej está bien guapo

Deme una de cada foto!

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CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO