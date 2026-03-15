Falta de dinero dispara convenios de agua en Altamira

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) realiza 500 convenios cada semana, mientras que el rezago que presenta asciende a 1,125 millones de pesos.

Por Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

ALTAMIRA, TAM.- La falta de recursos económicos, obliga a miles de usuarios en Altamira a buscar convenios de pago para evitar el corte del servicio de agua potable.

La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa) realiza 500 convenios cada semana, mientras que el rezago que presenta asciende a 1,125 millones de pesos.

El subgerente comercial de la Comapa Altamira, Jorge Enrique Dimas Zaragoza, confirmó que la mitad de los 110 mil usuarios que integran el padrón presenta adeudos.

“El factor económico es por el cual en su mayoría la gente deja de pagar el agua, por eso la indicación de que seamos accesibles desde los anticipos hasta los pagos”,explicó.

La situación es crítica en sectores específicos como Jardines de Champayán, Grullas y Almendros.

“En esta zona tenemos un universo de 2,400 usuarios de los cuales tenemos un adeudo del 50 por ciento, son 25 millones de pesos de rezago total en esta área.

Para abatir estas cifras, el organismo realizan jornadas en las colonias y de esta forma ofrecer convenios que le permitan al usuario ponerse al corriente.

“Aquellos adeudos a 60 meses se hace la condonación de cinco años y se eliminan todos los recargos”.

Pese a contar con 10 módulos fijos, la dependencia intensificó las visitas directas a colonias como Miramar y la Adolfo López Mateos.

“La indicación es acudir a cada una de las colonias para atender la problemática que los vecinos nos exponen”, puntualizó el subgerente Jorge Enrique Dimas Zaragoza.