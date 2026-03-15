Joven pianista maderense Elías Argot ofrecerá recital en Tampico tras triunfo internacional en Viena

Reconocido por su sensibilidad interpretativa, el músico sobresale por desarrollar un estilo que privilegia la profundidad emocional de cada pieza.

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- El talento tamaulipeco vuelve a los escenarios locales con la presentación del joven pianista Elías Argot, originario de Ciudad Madero, quien ofrecerá un recital el próximo 29 de marzo en el Teatro El Farol del IRBA, luego de haber obtenido el primer lugar en el Concurso Internacional de Piano IYMMC de Viena 2024.

Reconocido por su sensibilidad interpretativa, el músico sobresale por desarrollar un estilo que privilegia la profundidad emocional de cada pieza.

“Mi interpretación nace de una exploración profunda del sonido y la emoción, donde cada obra se convierte en un espacio de diálogo íntimo que busca conmover, transformar y dejar una huella perdurable en el público”

A pesar de su juventud, Elías Argot ha logrado presentarse en importantes escenarios de México y el extranjero.

Entre ellos destacan la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, el Auditorio Blas Galindo, la Sala Angélica Morales del Instituto Nacional de Bellas Artes y el Jardín Escénico del Bosque de Chapultepec.

En el ámbito internacional, también ha ofrecido recitales en Viena, Austria, en espacios como la Sala Das MuTh y el Palais Ehrbar, consolidando su presencia dentro del circuito musical académico.

El pianista maderense también ha participado como solista con la Orquesta Filarmónica de Tampico, además de obtener otros reconocimientos, como la mención honorífica en el concurso interno de piano de la Escuela Superior de Música del INBA en 2025 y el tercer lugar en la edición 2022 del mismo certamen.

El recital se llevará a cabo el 29 de marzo en el Teatro El Farol del IRBA, ubicado frente a la Casa de la Cultura de Tampico, con dos funciones programadas a las 18:00 y 19:30 horas.

Los boletos tendrán un costo de 150 pesos en entrada general y 100 pesos para adultos mayores con credencial del Insen.

Para reservaciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 833 103 9610.