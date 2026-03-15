Los mejores looks que brillaron en la alfombra roja de los Oscar 2026

Manu Ríos, Barbie Ferreira, Chase Infiniti, Renate Reinsve, McKenna Grace, Milo Manheim y Rose Byrne durante los Premios Oscar 2026

ESTADOS UNIDOS.- ¡Llegaron las estrellas a la alfombra roja de los Premios Oscar! Los invitados posaron en la alfombra roja, una instalación de aproximadamente 274 metros de longitud por 18 metros de ancho, la cual requirió alrededor de 2 mil 400 horas de trabajo continuo para su montaje final.

En este espacio, actores, directores y profesionales de la industria cinematográfica exhibieron prendas confeccionadas por diversas casas de moda bajo el código de vestimenta formal dictado por el evento.

A continuación, te contamos los detalles de los mejores vestidos de la alfombra roja de los Premios Oscar.

Manu Ríos

El actor portó prendas de la firma Saint Laurent. Su conjunto se compuso de indumentaria de corte de oficina, prescindiendo del tradicional esmoquin. Vistió una camisa clara con un patrón de rayas verticales oscuras, acompañada de una corbata de grosor estándar que combinó franjas diagonales en tonos blanco y negro.

Barbie Ferreira

La actriz acudió con una creación de dos piezas en color azul Klein. El diseño fue elaborado por Zac Posen para la marca GapStudio. La parte superior consistió en un top de tirantes anchos con estructura de corsé y escote pronunciado, cuyos bordes presentaron un acabado deshilachado. La parte inferior fue una falda de corte largo que integró un moño de proporciones amplias en la zona posterior.

Chase Infiniti

La actriz portó un vestido en color lavanda fabricado a medida por la casa Louis Vuitton. La pieza contó con tirantes finos, un escote drapeado en el pecho y una falda compuesta por una serie de volantes en cascada que se extendieron hasta el piso. Complementó la vestimenta con piezas de joyería de la marca De Beers, entre las que se incluyó una gargantilla provista de un diamante amarillo central de corte cojín.

Renate Reinsve

La actriz vistió un diseño de la marca Louis Vuitton en color rojo sólido. La prenda presentó un corte de silueta columna, escote palabra de honor, un drapeado asimétrico a lo largo del torso y una abertura lateral en la pierna. El diseño también incluyó una extensión de tela en la parte posterior que funcionó como cola. Llevó el cabello con fijación hacia atrás y prescindió de collares.

McKenna Grace

La actriz se presentó con un vestido de gala estructurado en color rosa claro, confeccionado en un tejido de acabado satinado. La prenda contó con un corpiño asimétrico sin tirantes y la espalda descubierta. La falda presentó un diseño de corte princesa con pliegues gruesos de gran volumen. Adicionalmente, llevó una estola del mismo material y tono, sostenida alrededor de los brazos.

Milo Manheim

El actor posó por la alfombra roja portando un traje oscuro. El conjunto de sastrería incluyó una chaqueta con solapas de pico, una camisa gris oscura y una pajarita negra. Añadió como accesorios unas gafas de sol de armazón grueso cuadrado y dos elementos prendidos en la solapa izquierda: un broche textil con forma de flor en tonos morados y amarillos, y un alfiler de gancho metálico con un aplique cubierto de piedras transparentes en forma de lágrima.

Rose Byrne

La actriz lució un vestido negro de silueta ceñida y escote palabra de honor recto. La superficie del tejido de la prenda incorporó aplicaciones de bordados con motivos florales y botánicos en colores blanco, azul, verde y rojo, distribuidos de manera asimétrica a lo largo del torso y la falda. Añadió un collar ajustado al cuello con un colgante circular oscuro, lápiz labial rojo y el cabello recogido con una partición central simétrica.

Odessa A’zion

La actriz vistió una prenda de color negro con un escote en forma de V que se extendió hasta el centro del torso. La pieza principal estuvo confeccionada en un tejido oscuro y presentó aplicaciones de terciopelo con siluetas de pétalos, además de bordados con pedrería plateada distribuidos a lo largo del frente y las mangas. Complementó la indumentaria con una cinta oscura delgada atada al cuello y un collar largo de cadena metálica. Llevó el cabello oscuro, rizado, suelto y con flequillo.

Wagner Moura

El actor portó un conjunto de sastrería negra. Su vestimenta consistió en una chaqueta oscura de solapas delgadas sobre una camisa blanca de cuello alto, la cual presentó una botonadura oculta y un cierre de solapa cruzada asimétrica en la parte superior. Como accesorio, incorporó en la solapa izquierda de su chaqueta un broche metálico plateado compuesto por un diseño de líneas rectas y tres formas circulares.

Ejae

La artista acudió con un diseño de la casa de moda Dior. La indumentaria consistió en un vestido de escote palabra de honor confeccionado en un tejido de tono dorado con cobertura de lentejuelas y pliegues diagonales a lo largo del torso. La prenda integró dos apliques de color negro con texturas similares a plumas, ubicados de forma asimétrica en la parte superior derecha del pecho y en la zona izquierda de la cintura. Añadió un collar metálico estructurado con un segmento colgante asimétrico.

Jessie Buckley

La actriz vistió un conjunto de la marca Chanel estructurado en dos bloques de color. La sección superior se compuso de una pieza de tela roja con acabado satinado que envolvió los hombros y el busto de manera horizontal. La sección inferior consistió en una falda larga de color rosa claro con pliegues verticales de tela semitransparente que se prolongó hasta el piso formando una cola. Complementó el conjunto con un collar corto brillante y lució el cabello rubio con fijación hacia atrás.

Joe Alwyn

El actor caminó por la alfombra roja portando un traje oscuro. Su indumentaria se estructuró con una chaqueta negra de solapas de pico, una camisa blanca de cuello estándar y una pajarita negra de dimensiones amplias con lazos caídos. En el lado izquierdo de la chaqueta, a la altura del pecho, colocó un broche metálico de color plateado con la forma de una flor asimétrica y un tallo curvo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR