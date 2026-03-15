“Me duele lo que ocurre con Cuba”: AMLO reaparece desde el retiro

El expresidente de México utilizó sus redes sociales para posicionarse al respecto e incluso citar a otro exmandatario nacional Lázaro Cárdenas

MÉXICO.- Nuevamente el expresidente de México Andrés Manuel López Obrador reaparece en plataformas digitales y defiende al gobierno cubano de un posible golpeteo de la administración de Estados Unidos, encabezada por Donald Trump. Fue este sábado 14 de marzo cuando el exmandatario salió del retiro.

Aunque había comprometido retirarse de la vida pública, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador llamó al pueblo de México a apoyar económicamente a Cuba para comprar alimentos, medicinas, y otros insumos para la población civil en el país caribeño.

En un mensaje en su cuenta de “X”, incluso compartió un número de cuenta para que se realicen los donativos. “Para comprar alimentos, medicinas, petróleo y gasolina, y ayudar al pueblo cubano. ¡Que cada quien aporte lo que pueda!”, afirmó

Es la segunda ocasión que publica un mensaje en sus redes sociales, desde que dejó la Presidencia, el primero fue para apoyar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: ‘No es lícito preconizar nuestra indiferencia ante su heroica lucha, porque su suerte es la nuestra’”, indicó.

Por ello, el político tabasqueño invitó “a que todos depositemos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil Humanidad con América Latina.

Dijo que dicha asociación está respaldada por ciudadanos, escritores y periodistas.

Estoy en retiro, pero me hiere que busquen exterminar, por sus ideales de libertad y defensa de la soberanía, al hermano pueblo de Cuba. A quienes piensan que se trata de un pleito ajeno, les recuerdo lo que dijo el general Cárdenas cuando fue la invasión de playa Girón: «No es… — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 15, 2026

Embajador de Cuba agradece a AMLO

Gracias Presidente. El pueblo cubano que lo admira, se siente acompañado por los hermanos y hermanas mexicanos que han confirmado que son dignos y justos frente al crimen que EEUU comete contra Cuba por eso #CubaNoEstáSola https://t.co/k3eaaAOM8x — Eugenio Martínez Enríquez (@EugenioMtnez) March 15, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO