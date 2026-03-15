Nuevo incendio forestal en Bustamante alarma a ejidatarios

Hasta el momento, autoridades de protección civil y cuerpos de emergencia ya han sido alertados sobre la situación

Por. Antonio H. Mandujano

BUSTAMANTE, TAMAULIPAS.- Un nuevo incendio forestal comenzó la tarde de este domingo 15 de marzo en la zona serrana del municipio de Bustamante, cerca del ejido Felipe Ángeles, y donde las llamas se han extendido con rapidez debido a las fuertes rachas de viento que se registran en la región.

De acuerdo con los primeros reportes de habitantes de la zona, el fuego empezó a observarse hace poco tiempo en áreas de vegetación serrana, sin embargo, las condiciones climáticas han favorecido su avance, lo que ha generado preocupación entre pobladores cercanos.

A través de reportes en redes sociales por parte de los habitantes cercanos al siniestro, indicaron que el incendio se ubica en las inmediaciones del ejido Felipe Ángeles, dentro de la zona montañosa que caracteriza a esta parte del municipio, donde predominan matorrales y pastizales que facilitan la propagación del fuego.

Hasta el momento, autoridades de protección civil y cuerpos de emergencia ya han sido alertados sobre la situación, por lo que se espera que brigadas especializadas se movilicen hacia el lugar para iniciar las labores de control y combate del siniestro.

Así también, habitantes del área señalaron que el viento ha provocado que el fuego avance con mayor rapidez, extendiéndose hacia otras áreas de vegetación, lo que podría complicar las tareas para contenerlo.

Se espera que en las próximas horas las autoridades estatales y federales emitan información oficial sobre la magnitud del incendio y las acciones que se implementarán para su control.