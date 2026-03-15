Ofrecen recorrido náutico por el río Pánuco para conocer la historia del puerto de Tampico

El recorrido tiene una duración aproximada de entre 35 y 40 minutos y permite apreciar diversos puntos emblemáticos del puerto

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Para que visitantes y residentes conozcan parte de la historia del puerto, la agencia turística Jaibos Tour ofrecerá durante el próximo puente vacacional y la temporada de Semana Santa un recorrido náutico que parte del Canal de la Cortadura hacia el río Pánuco.

La actividad fue anunciada por Esther Escamilla González y Pablo César Grimaldo Hernández, representantes de la empresa, quienes explicaron que cuentan con autorización para turismo náutico y han diseñado una nueva ruta para recorrer esta zona histórica de la ciudad.

“Tenemos el permiso de turismo náutico, tenemos una ruta nueva para navegar por el río Pánuco, saliendo desde el Canal de la Cortadura hacia el río Pánuco”

Dijo que el recorrido tiene una duración aproximada de entre 35 y 40 minutos y permite apreciar diversos puntos emblemáticos del puerto.

“El recorrido dura 35 o 40 minutos hacia la Aduana Marítima. Vamos a salir al Canal de la Cieta, nuestro muelle está pasando las vías del tren, del canal por abajo. Ahí está nuestro muelle; nos embarcaríamos hacia el puente Tampico y la Aduana Marítima”

Durante el trayecto, los visitantes podrán conocer parte del patrimonio histórico y portuario de la ciudad.

“La historia del puerto… en esa área hay historia de Tampico, bodegas, barcos abandonados, los muelles, barcos camaroneros; hay cocodrilos en la orilla”

La representante de la agencia señaló que el equipo está integrado por 10 guías turísticos que además de dominar el inglés, también conocen lenguaje de señas para brindar una experiencia incluyente a los visitantes.

El tour se realiza en una embarcación con capacidad para 20 personas y equipada con chalecos salvavidas.

El costo regular es de 150 pesos por persona; sin embargo, durante la temporada de Semana Santa se ofrecerá una tarifa de 130 pesos.

Las personas con credencial del Inapam pagarán 110 pesos y los niños 70 pesos.

Para mayores informes o reservaciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 833 185 3368 o acudir al local de Huapilla ubicado en el mercado municipal Manuel Ávila Camacho.