Prevén construir nichos para urnas ante falta de espacios en panteones de Tampico

El proyecto busca ofrecer una alternativa a las familias, ya que actualmente los camposantos de la ciudad se encuentran saturados

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Ante la falta de espacios para sepultar personas en los cementerios municipales, el Ayuntamiento de Tampico prevé la construcción de nichos para urnas funerarias en el panteón de la colonia Solidaridad, Voluntad y Trabajo, informó Martín Castellanos Castelán, presidente de la Comisión de Cementerios del Cabildo.

El funcionario explicó que el proyecto busca ofrecer una alternativa a las familias, ya que actualmente los camposantos de la ciudad se encuentran saturados.

“No hay lugares, no hay espacios y gracias a la presidenta que se hiciera un nuevo proyecto, el cual se van a hacer baños, oficinas en la Borreguera y esa parte va a ser muy importante porque el ciudadano ya va a tener un espacio”

Dijo que los nichos estarán diseñados para albergar hasta cuatro urnas con cenizas y tendrán un costo aproximado de 9 mil pesos.

Castellanos Castelán indicó que la preventa de estos espacios inició desde noviembre pasado; sin embargo, reconoció que algunos ciudadanos aún muestran reservas sobre el proyecto.

“Hay desconfianza, como es un órgano de gobierno no confían en que se vaya a hacer el proyecto… va a haber suficientes espacios; no hay lugares, las iglesias están saturadas”

Expresó que el plan también contempla la modernización de las oficinas del cementerio y que la licitación de la obra podría lanzarse en aproximadamente un mes.

Las personas interesadas pueden apartar su nicho con el 50 por ciento del costo, acudiendo a la Secretaría de Finanzas del Ayuntamiento de Tampico o directamente en el panteón municipal ubicado sobre la avenida Hidalgo.