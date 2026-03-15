Rastrean casos de gusano barrenador en personas y mascotas en Altamira

Tras el reporte de un caso en un perro de la zona urbana, las brigadas intensificaron las inspecciones en colonias para descartar riesgos en la población y en el resto de los animales domésticos

Por Óscar Figueroa

La Razón

ALTAMIRA, TAM.- Las autoridades de salud y protección animal buscan casos de gusano barrenador en personas, así como en mascotas.

Tras el reporte de un caso en un perro de la zona urbana, las brigadas intensificaron las inspecciones en colonias para descartar riesgos en la población y en el resto de los animales domésticos.

La directora de Bienestar Animal en Altamira, Lessly Gisel Aguirre Zaleta, confirmó que existe un antecedente reciente en el sector de la Tampico Altamira.

Ante este hecho, la funcionaria hizo un llamado a los dueños de mascotas a extremar precauciones ante cualquier lesión física por mínima que parezca.

“Me parece que hubo uno en la colonia Ganadera, pero eso lo está manejando directamente la Jurisdicción Sanitaria. Hay que tener atención preventiva a cualquier herida en los animales de compañía, desde una uña enterrada, hay que verificar que la lesión no tenga gusanos y llevar al veterinario para que tenga una atención inmediata”.

Lessly Gisel Aguirre Zaleta, agregó que el padrón de la dependencia asciende a 12 mil 800 animales de compañía y que recientemente se hizo un convenio con 12 clínicas veterinarias.

Por su parte, el sector salud enfoca la vigilancia epidemiológica en los ciudadanos.

El director de la Jurisdicción Sanitaria Número 12, Carlos Arturo Juárez del Ángel, informó que el personal a su cargo recorre diversos sectores para asegurar que el parásito no afecte a las personas.

“Realizamos una búsqueda intencionada, los casos de gusano barrenador no se reportan y lo que hacemos nosotros es una búsqueda en seres humanos. Trabajamos la zona de la Tampico Altamira, en la Ganadera, en la Acapulquito y a través del área de zoonosis se hace la vacunación”, explicó el médico.

Hasta el momento, las inspecciones en los domicilios han arrojado resultados negativos en cuanto a la transmisión hacia las personas.

“Se descartaron casos de gusano barrenador en humanos en esta zona de la localidad”, precisó el director de la Jurisdicción Sanitaria Número 12.