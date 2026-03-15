Suspenderán temporalmente servicio de agua en al menos 25 colonias de Victoria por trabajos de interconexión

La Comapa Victoria informó que se llevarán a cabo trabajos de interconexión en un tubo de acero de 30 pulgadas en el cruce del Río de la colonia Moderna.
Esto provocará una interrupción temporal del servicio de agua potable el día martes 17 de marzo de 2026.
Recomiendan prepararse mientras se realizan los trabajos.
Las colonias afectadas temporalmente son:
– Col. Amp. Las Playas
– Col. Amp. Liberal
– Col. Amp. Nuevo Amanecer
– Col. Azteca
– Col. Barrio de Pajaritos Sector Codorniz
– Col. Corregidora
– Col. Granja Elvita
– Col. Liberal
– Col. Manuel Cavazos Lerma
– Col. Moderna (de calle Azalia hacia el río)
– Col. Niños Héroes
– Col. Nueva Era
– Col. Nuevo Amanecer
– Col. Nuevo Santander
– Col. Pajaritos
– Col. Solidaridad Vol. y Trabajo 2
– Col. Unidad Sindical
– Ejido Guadalupe Victoria
– Fracc. Amp. Canaco
– Fracc. Bosque San Miguel
– Fracc. Canaco
– Fracc. Haciendas del Nogal
– Fracc. Insurgentes Magisterio
– Fracc. Satélite I y II
– Fracc. Valle Dorado