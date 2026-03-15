VIDEO: Abelito y Bull Terrie se “zarandean” previo a su pelea de hoy en el Ring Royale

El primero en ponerse furioso fue Abelito, quien empujó a su adversario, pero este no tuvo miedo en responder y así fue como terminaron en el suelo

Todo comenzó con bromas y risas durante el pesaje entre Abelito y Bull Terrie hasta que se transformó en golpes. Previo a su pelea en el espectáculo de Ring Royale, los influencers calentaron sus ánimos y todo parece indicar que su enfrentamiento esta noche dará mucho de qué hablar.

Después del pesaje de Abelito y Bull Terrie para ver que ambos contrincantes cumplieran con los límites de peso de su categoría, se pusieron cara a cara pero una palabra llevó a otra y el primero en ponerse furioso fue el influencer zacatecano, quien empujó a su adversario, pero este no tuvo miedo en responder y así fue como terminaron en el suelo.

Antes de que se desatara la furia entre los dos contendientes, Abelito dijo estar con incertidumbre pero emocionado de pelear contra Bull Terrie, sin embargo, todo cambió cuando llegaron a la plataforma de pesaje, ahí se hicieron de palabras y hasta Poncho de Nigris, organizador oficial del evento, terminó en el suelo.

¿Se cancela la pelea? Abelito y Bull Terrie?

En un evento profesional de boxeo, cuando los contendientes se pelean a golpes, los combatientes enfrentan multas económicas severas o incluso la cancelación de la pelea. Sin embargo, al tratarse de una pelea no profesional, ya que Ring Royale es un espectáculo de exhibición y entretenimiento, la pelea entre Abelito y Bull Terrie no se cancelará.

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¿A qué hora es la pelea de Abelito y Bull Terrie?

El evento tendrá lugar en la Arena Monterrey en el estado Nuevo León con sold out. Se ha anunciado que las puertas se abrirán desde las 18:00 horas, iniciando con peleas preliminares que servirán de calentamiento para el plato fuerte de la noche. La pelea entre Abelito y Bull Terrie no tiene un horario exacto pero se especula que podría estar entre las tres últimas.

Abelito y Bull Terrie, también conocido en redes sociales como ‘El Patillas de la Granja’ se enfrentarán esta noche sobre el ring frente a miles de espectadores. El combate entre estas dos personalidades ha sido uno de los más comentados, sobre todo porque ambos se han preparado arduamente para elevar su concisión física y ganarle a su contendiente.

¿Dónde ver en vivo Ring Royale?

El evento de Ring Royale se transmitirá en directo a través de su canal oficial en YouTube, TikTok y Twitch. La transmisión de la alfombra roja VIP comenzará 4:30 PM y el inicio del evento será a las 6:00 PM (hora centro de México).

Te recomendamos estar pendiente de las redes sociales oficiales de los peleadores unas horas antes del evento para obtener el link directo de acceso y evitar estafas en sitios no oficiales. Se espera que el espectáculo esté lleno de sorpresas y momentos épicos en el ring.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO