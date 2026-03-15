VIDEO: Captan a presunta rescatista abandonando a dos perritos en la calle

En un video, se observa a una mujer abriendo la reja de una transportadora de la que sale un lomito, mientras que otro can baja de la camioneta

PARANÁ, BRASIL.- Dos empleados de una empresa que se dedica al rescate de animales fueron grabados cuando abandonaban a perritos de la calle cerca de la vía férrea en el municipio de Ponta Grossa, en el estado de Paraná.

Estos hechos ocurridos en Brasil han causado gran indignación e interrogantes entre los usuarios de redes sociales, quienes señalan que por acciones así, se ha perdido la confianza y la fe en los rescatistas de animales.

En el video que se ha hecho viral en plataformas digitales como TikTok y Facebook, se ve a una mujer con su pijama de veterinaria azul marino abriendo la reja de una transportadora para que uno de los perritos salga de ella, mientras que otro hombre baja a otro lomito de la camioneta blanca.

Asimismo, se ve a la mujer grabando o tomando fotos con su celular, para subir de nuevo al vehículo y retirarse del lugar, mientras que en la grabación se puede observar a uno de los perritos visiblemente desorientado.

▶️ INDIGNACIÓN POR “FALSO RESCATE” DE PERROS | 🐶🇧🇷 En Brasil, una empresa dedicada a recoger animales fue captada retirando perros de la calle y liberándolos minutos después en el mismo lugar. ⚖️ Organizaciones y ciudadanos exigen una investigación para esclarecer lo ocurrido… pic.twitter.com/aOjXWZYM2X — DELPY 📱🎬 (@delpynews) March 14, 2026

Usuarios de redes sociales rechazan video de rescatistas abandonando perros en vía públicos

El caso ha generado polémica y fuertes críticas entre usuarios de redes sociales, quienes exigen que se aclaren dichas acciones; sin embargo, otros internautas señalaron que es posible que los perritos hayan sido recogidos de la calle para ser esterilizados, pero después fueron liberados, dado que no son adoptados o no hay espacios ni recursos para mantenerlos a todos.

«Por eso cada uno de nosotros debería comprometerse a salvar por lo menos a un solo perrito de la calle, yo encontré a la mía muy débil abandonada cerca a un puente yo se que puede ser un poco cansado cuidar a un perro pero son una gran compañía y de verdad ellos sienten mucho», «Quizás los perros son hembras q las llevaron a esterilizar y posiblemente las devolvieron en el lugar de donde las recogieron», «Hay objetivos claros, capturar, esterilizar, rehabilitar y liberar, es todo y es lo mejor que se puede hacer cuando se tratan de perros en exceso», «Soy rescatista y eso solemos hacerlo con las perritas ferales que no consiguen hogar. Lamentablemente nadie adopta»

¿Qué sucedió con los perritos que fueron abandonados en la calle nuevamente?

De acuerdo con medios brasileños, la empresa de rescate animal explicó que los dos perritos en situación de calle fueron rescatados porque parecían haber sido atropellados; sin embargo, tras recibir una evaluación clínica, no se identificaron fracturas, solo traumatismos considerados menores. Es por ello que los animales fueron devueltos al lugar donde habrían sido encontrados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO