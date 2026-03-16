¡AGUAS! Profeco NO recomienda estos chocolates para niños

Se analizaron 31 barras es chocolate amargo u oscuro, semiamargo, blanco, con leche y sin azúcar.

MÉXICO.-

Se analizaron 31 barras es chocolate amargo u oscuro, semiamargo, blanco, con leche y sin azúcar

El estudio incluye la barra de 20 gramos de chocolate amargo del Bienestar

La barra de chocolate Bienestar de 20 gramos, producto de comercio justo Hecho en México, cumple con la normatividad aplicable, de acuerdo con los resultados del más reciente estudio de calidad realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor (LNPC) de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

En su edición de marzo, la Revista del Consumidor trae consigo el estudio de calidad a barras de chocolate, mediante el que se analizaron 31 barras de chocolate amargo u oscuro, semiamargo, blanco, con leche y sin azúcar.

De ellos, 14 son chocolates con leche, 1 chocolate blanco, 4 chocolates con leche sin azúcar, 7 chocolates amargos u oscuros, 3 chocolates amargos sin azúcar, 2 chocolates semiamargo sin azúcar. Incluye la barra de chocolate amargo del Bienestar, en su presentación de 20 gramos, la cual cumple con la normativa para chocolates que contienen cacao y en materia de información comercial; además se encuentra entre los productos de menor costo en comparación con otros semejantes.

Por ejemplo, 100 gramos de chocolate del Bienestar tiene un precio de $70.00 pesos, mientras que la misma cantidad de la marca Lindt Excellence con características similares, tiene un precio de $142.00 pesos.

La categorización del chocolate depende de diversos factores, entre los que destaca el tipo de grano de cacao utilizado. Las clasificaciones para el chocolate en barra se rigen por la NOM-186- SSA1/SCFI-2013, Cacao, chocolate y productos similares, y derivados del cacao. Especificaciones sanitarias. Denominación comercial. Métodos de prueba. Esta normativa define a los productos de la siguiente manera: Chocolate, chocolate amargo u oscuro y semiamargo, chocolate blanco y chocolate con leche.

Dentro de las pruebas realizadas a los chocolates analizados se corroboró que cumplieran con la información comercial, contenido neto ostentado en la etiqueta, la cantidad de azúcares totales, que la grasa de los productos viniera principalmente del cacao, su aporte nutrimental, su contenido energético, la ausencia de metales pesados y la veracidad de la información.

Los resultados

Todos los productos analizados cumplieron con el contenido neto declarado y ninguno de los productos contiene metales pesados.

Las marcas D’meals y M D D no demostraron ser chocolates, pues incumplen con lo establecido en la NOM- 186-SSA1/SCFI-2013 debido a que la grasa que contienen no es característica del cacao.

Las presentaciones Golden Hills, chocolate con leche y chocolate amargo confunden con su ficha de caducidad al usar la leyenda «Fecha de Caducidad» cuando en realidad este dato se refiere a la fecha de consumo preferente. Caso contrario, la marca L’atelier confunde al usar la leyenda «Fecha de Consumo Preferente» cuando en realidad se refiere a la fecha de caducidad.

Por su parte las barras Stella, chocolate semiamargo sin azúcar y chocolate con leche sin azúcar no presentan su denominación completa y en la misma tipografía en la superficie principal de exhibición.

El chocolate Lindt Lindor no presenta de forma correcta su información comercial. La denominación y contenido neto de esta marca no se presenta en la superficie principal de exhibición de su etiqueta.

La barra de chocolate Vaquita original no presenta de forma correcta los sellos de etiquetado frontal alusivos a exceso calorías, de azúcares y de grasas saturadas y se ubican fuera de la superficie principal de exhibición del envase.

Y las siguientes marcas contienen edulcorantes por lo que se recomienda que niñas y niños no los consuman: chocolate con leche sin azúcar en barra (Carlos V cero NESTLÉ stick, D’meals, Holex y Stella).

También el chocolate amargo sin azúcar Hershey’s zero azúcar, Turín zerp sugar y Valor, así como el chocolate semiamargo sin azúcar M D D y Stella.

La Procuraduría recomienda que al momento de comprar se tome en cuenta tipo y contenido de grasa, proteína y azúcares; recordar que a mayor contenido de cacao, menor contenido de azúcares; revisar las leyendas de advertencia, es decir, que no es recomendable que niñas y niños consuman chocolates sin azúcar, ya que contienen edulcorantes.

En cuanto al consumo, sugiere que sea con moderación; que se conserven en su empaque cerrado, en un lugar fresco, protegido de la luz y alejado de fuentes de calor; fijarse en la fecha de caducidad, y evitar el refrigerador debido a que la humedad puede opacar el chocolate y favorecer la formación de una capa blanquecina en la superficie. El estudio completo se puede consultar en el link: https://revistadelconsumidor.profeco.gob.mx/

CON INFORMACIÓN DE GOBIERNO DE MÉXICO