Atrasan préstamos del ISSSTE y afectan a pensionados y trabajadores en Victoria

Derechohabientes del ISSSTE en Cd. Victoria denunciaron retrasos e irregularidades en la entrega de préstamos personales

Por Raúl López García

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) denunciaron retrasos e irregularidades en el proceso de entrega de préstamos personales en Ciudad Victoria, situación que ha afectado tanto a pensionados como a trabajadores activos desde hace al menos dos semanas.

De acuerdo con los afectados, a nivel federal se estableció que cada lunes se publicaría la lista de beneficiarios autorizados para recibir los préstamos, con el objetivo de que tres días después acudieran a las oficinas del instituto para validar el trámite y continuar con el proceso correspondiente. Sin embargo, en la capital de Tamaulipas este procedimiento no se ha cumplido.

Los derechohabientes señalaron que el problema radica en que la delegación estatal no ha presentado las listas correspondientes a las personas agendadas para cada semana, lo que ha provocado que quienes cuentan con cita no puedan ser atendidos, a pesar de acudir puntualmente a las oficinas.

La situación ha generado molestia entre los solicitantes, ya que muchos de ellos deben permanecer durante varias horas en espera de ser atendidos. Incluso personas con padecimientos graves, como cáncer, han tenido que permanecer en las instalaciones hasta las dos o tres de la tarde sin recibir una respuesta.

Según los testimonios, hay casos de personas que tienen cita programada un miércoles y, tras esperar durante horas, reciben la indicación de que la lista aún no llega. Posteriormente se les pide regresar al día siguiente, pero al acudir nuevamente se enfrentan a la misma situación, lo que los obliga a reagendar su trámite.

Los afectados afirmaron que el retraso podría prolongarse hasta el próximo martes, siempre y cuando la delegación estatal publique la lista enviada desde el nivel federal. Mientras tanto, señalaron que en otras ciudades del estado, como Tampico, el servicio comenzó a normalizarse después de que docentes y derechohabientes manifestaron su inconformidad por los retrasos en la atención.