Autoridades de Tampico despliegan operativo por efectos del frente frío; piden reportar riesgos

La alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya encabezó un operativo de atención y vigilancia en distintos sectores de Tampico

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Autoridades municipales encabezadas por la alcaldesa, Mónica Villarreal Anaya mantienen un operativo de atención y vigilancia en distintos sectores de Tampico para atender los efectos del evento meteorológico que afecta la región, con la participación de corporaciones de auxilio y dependencias de servicios públicos.

A través de un mensaje oficial, el gobierno municipal informó que brigadas de distintas áreas trabajan en campo para dar respuesta a los reportes ciudadanos y atender las afectaciones generadas por las condiciones climáticas.

“Estamos en territorio, coordinando esfuerzos para atender los efectos del evento meteorológico en nuestra ciudad”, se indicó en el comunicado difundido en redes sociales por las autoridades.

En las labores participan elementos de Protección Civil de Tampico, el Cuerpo de Bomberos, así como personal de Obras Públicas, Servicios Públicos y Tránsito y Vialidad, quienes se mantienen desplegados en diferentes puntos de la ciudad.

“Nuestros equipos de Protección Civil, Bomberos, Obras Públicas, Servicios Públicos y Tránsito y Vialidad se encuentran desplegados en distintos puntos de Tampico, dando respuesta a los reportes y apoyando a las y los tampiqueños”

Las autoridades municipales de Tampico señalaron que el monitoreo continuará de manera permanente mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas.

Finalmente, se exhortó a la población a reportar cualquier situación de riesgo a los números de emergencia 833 305 2624, 833 305 2625 o al 911, con el fin de que las corporaciones puedan atender oportunamente los incidentes.