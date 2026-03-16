Bebé de 7 meses muere por sarampión; es la segunda víctima en CDMX

La menor registró sepsis, neumonía y complicaciones asociadas al sarampión, aseguran que no contaba con su primera dosis de la vacunación en contra de la enfermedad

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que se registró una segunda muerte por sarampión en la entidad, se trata de una bebé de 7 meses de edad quien no estaba vacunada al momento de infectarse.

En una conferencia de prensa, la titular de la dependencia, Nadine Gasman detalló que la bebé presentó sepsis, neumonía y otras complicaciones por lo que el Comité determinó que fue por causas de sarampión, el brote que se ha incrementado en los últimos meses en el país.

«No estaba vacunada, era una niña de 7 meses», aseguró.

Ante ello, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada hizo un llamado a la población a que realice su vacunación contra el sarampión: «eso no lo dejemos de lado», pidió a los presentes.

¿Cuántos casos activos de sarampión hay en CDMX?

Tras dar a conocer la muerte de la menor de edad, la funcionaria indicó que hay un reporte de 530 casos detectados, de los cuales un 69 por ciento corresponde a personas sin antecedentes de vacunación. Reiteró que hay dos defunciones confirmadas y una más que se encuentra en proceso de investigación.

“A la fecha tenemos en la Ciudad de México 575 casos confirmados de sarampión (…) por eso es tan importante el gran esfuerzo que estamos haciendo como Ciudad de México para acercar las vacunas a todas partes, invitando a todas las personas, uno, a completar los esquemas de vacunación de los y las niñas, acordarnos que necesitamos dos dosis antes de los trece años, y para las personas entre 13 y 49 años que no saben si se vacunaron, que no se acuerdan, que tienen dudas, vacunarse”, dijo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO