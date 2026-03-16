Bosque urbano se renueva con energía solar, reforestación y mayor seguridad

Las obras forman parte de un proyecto impulsado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), con acciones enfocadas en restauración ecológica, uso eficiente del agua y fortalecimiento de la seguridad para quienes visitan este espacio natural

Por Raúl López García

Fotos: Jorge Castillo

Un pulmón verde en transformación

El Bosque Urbano de Ciudad Victoria atraviesa una transformación que busca devolverle su función como uno de los principales pulmones verdes de la capital tamaulipeca.

Las obras forman parte de un proyecto impulsado por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), con acciones enfocadas en restauración ecológica, uso eficiente del agua y fortalecimiento de la seguridad para quienes visitan este espacio natural.

Durante un recorrido por el lugar es posible observar los cambios que poco a poco modifican el paisaje del parque. Nuevas instalaciones, senderos rehabilitados y sistemas sustentables forman parte de una intervención que pretende recuperar zonas que durante años permanecieron en abandono o con mantenimiento limitado.



Energía solar para alimentar el sistema de riego

Uno de los puntos más visibles de la intervención es la instalación de celdas solares que alimentan parte del sistema hidráulico del bosque. Estos paneles se colocaron junto a un antiguo pozo de agua natural que fue rehabilitado después de permanecer más de una década sin utilizarse.

El pozo fue desazolvado y adaptado para integrarse a un nuevo sistema de riego. A través de energía solar se extrae agua proveniente de los mantos acuíferos y se distribuye hacia diferentes áreas del bosque mediante un mecanismo diseñado para aprovechar cada litro del recurso.

Este sistema permite alimentar una red de riego por goteo que se instaló en las zonas recientemente reforestadas. La tecnología distribuye el agua directamente a las raíces de las plantas, lo que evita desperdicios y mejora la eficiencia en un contexto donde las altas temperaturas suelen afectar la supervivencia del arbolado urbano.

Reforestación con especies nativas

Como parte de la restauración ambiental, en el Bosque Urbano se sembraron más de 600 árboles de especies nativas de la región, entre ellas ceiba, encino, anacahuita y guayacán. La selección de estos árboles responde a su capacidad de adaptarse al clima local y contribuir a fortalecer el ecosistema natural de la zona.

El incremento del arbolado permitirá recuperar áreas que habían perdido cobertura vegetal, generar más sombra para los visitantes y crear nuevos espacios de refugio para aves y fauna silvestre que habitan en este importante espacio natural.

Palapas con techo natural

El recorrido también permite observar la rehabilitación de varias estructuras destinadas al descanso de los visitantes. Cuatro palapas fueron restauradas, pintadas y reforzadas con nuevas mallas de protección.

En estas estructuras se sembraron higueras que con el paso de los años crecerán hasta cubrir las palapas con follaje natural. La intención es que en el futuro se conviertan en techos vivos que generen sombra fresca para deportistas, familias y visitantes que acuden al parque a caminar o descansar.

Senderos recuperados para caminantes y deportistas

Otra de las intervenciones visibles es la recuperación de varias brechas y senderos naturales que se encontraban invadidos por maleza. Al menos una docena de caminos fueron limpiados, nivelados y abiertos nuevamente para facilitar el acceso a distintas zonas del bosque.

A lo largo de estos caminos también se instalaron líneas del sistema de riego por goteo, lo que permitirá mantener con vida los árboles plantados recientemente y evitar que las áreas reforestadas vuelvan a deteriorarse por falta de agua o mantenimiento.

Nuevo perímetro para mayor seguridad

La seguridad también forma parte central de la rehabilitación. Durante años, el perímetro del Bosque Urbano estuvo rodeado por tramos de malla ciclónica deteriorada que presentaba huecos y zonas caídas, lo que facilitaba el ingreso de personas que utilizaban esos accesos para cometer robos o actos vandálicos.

Actualmente el perímetro cuenta con nuevas secciones de protección que buscan cerrar esos puntos vulnerables. La vigilancia constante pretende evitar que la cerca vuelva a deteriorarse y garantizar que quienes acuden al bosque puedan realizar actividades deportivas o recreativas con mayor tranquilidad.

Captación de agua de lluvia

Otro de los proyectos relevantes es la recuperación de un antiguo estanque dentro del parque. Este espacio fue rehabilitado mediante la colocación de una geomembrana que permitirá captar agua de lluvia y almacenarla para su aprovechamiento.

El agua acumulada en este estanque servirá como un segundo suministro para el sistema de riego del bosque, complementando el abastecimiento proveniente del pozo. Las autoridades explicaron que este cuerpo de agua no funcionará como bebedero para fauna silvestre; para ese propósito se instalarán recipientes más pequeños en distintas zonas del parque.

Con estas acciones impulsadas por el Gobierno de Tamaulipas a través de Seduma, el Bosque Urbano comienza una etapa de recuperación ambiental que busca garantizar su conservación y consolidarlo nuevamente como uno de los principales espacios de recreación, deporte y contacto con la naturaleza para las familias de Ciudad Victoria.