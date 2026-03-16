Caos por nortazo en Ciudad Madero: Caen cables, semáforos y hay apagones

Las autoridades de Protección Civil informaron que el fenómeno también generó interrupciones en el suministro eléctrico en varios puntos

Por. José Luis Rodríguez Castro

Expreso – La Razón.

CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS.- Rachas de viento de hasta 100 kilómetros por hora provocaron caída de cables, daños en lonas publicitarias y semáforos y árboles derribados en distintos sectores de Ciudad Madero.

Las autoridades de Protección Civil informaron que el fenómeno también generó interrupciones en el suministro eléctrico en varios puntos, incluido el primer y segundo cuadro de la ciudad.

Al menos seis sectores del municipio permanecen sin energía eléctrica, entre ellos la zona centro, lo que ha generado complicaciones para comercios, viviendas y actividades cotidianas.

En calles del primer cuadro de la ciudad también se reportó la caída de dos semáforos ubicados en la zona centro, lo que obligó a la intervención de personal de Tránsito.

Los fuertes vientos además destruyeron lonas publicitarias y provocaron reportes ciudadanos por cables caídos en distintos puntos del municipio.

Debido a las condiciones del clima y el oleaje generado por el evento del norte, fue cerrado de manera preventiva el cruce de lanchas.

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