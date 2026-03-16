CFE restablece 60% del servicio eléctrico tras afectaciones por Frente Frío 41 en Tamaulipas y Veracruz

Para atender la contingencia, la CFE desplegó personal y equipo especializado en las zonas afectadas con el objetivo de acelerar la recuperación del servicio

Por Cynthia Gallardo

Expreso-La Razón

TAMPICO, TAM.- Tras las afectaciones ocasionadas por las fuertes rachas de viento del Frente Frío No. 41, la Comisión Federal de Electricidad informó que restableció el 60 por ciento del suministro eléctrico en municipios del sur de Tamaulipas y del norte de Veracruz.

De acuerdo con el reporte oficial, las interrupciones en el servicio comenzaron a registrarse desde las 5:00 horas de este lunes 16 de marzo, derivadas de los fuertes vientos asociados al sistema frontal que impacta la región.

La empresa productiva del Estado señaló que:

“A partir de las 5:00 horas y en diferentes horarios se interrumpió el suministro de energía eléctrica en distintos municipios del sur de Tamaulipas y Veracruz; esto debido a las fuertes rachas de viento del frente frío número 41”

Para atender la contingencia, la CFE desplegó personal y equipo especializado en las zonas afectadas con el objetivo de acelerar la recuperación del servicio.

En el comunicado se detalla que “a las 12:00 horas se ha restablecido el suministro de energía eléctrica al 60% de los usuarios afectados de las entidades citadas”

CFE informó que para la atención de la emergencia se movilizó un operativo integrado por 128 trabajadores electricistas, 18 grúas y 38 vehículos pick up equipados, quienes continúan realizando maniobras para reparar la infraestructura dañada.

La Comisión Federal de Electricidad indicó que las cuadrillas permanecen trabajando en campo para normalizar el suministro en su totalidad en las zonas donde aún se registran fallas.

Finalmente, la dependencia agradeció la comprensión de la población mientras continúan las labores para restablecer el servicio eléctrico en la región afectada.